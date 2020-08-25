У Дома правительства Белоруссии прошли задержания

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У Дома правительства Белоруссии в Минске в понедельник, 24 августа, прошли задержания. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.

Она отметила, что количество задержанных протестующих на площади Независимости в Минске уточняется.

«Были задержания. В рамках административного процесса люди доставлены в милицию», — уточнила Ганусевич, однако не стала комментировать, по каким статьям задержаны граждане.

Ранее 24 августа сообщалось, что членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову задержали в Минске бойцы ОМОНа.

19 августа Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, оппозиция будет добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».

Источник: https://lenta.ru