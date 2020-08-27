Путин и Лукашенко договорились рефинансировать долг Белоруссии на $1 млрд

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Президент Белоруссии Алекасндр Лукашенко заявил журналистам, что договорился с президентом России Владимиром Путиным насчет рефинансирования долга республики перед Москвой на 1 млрд долларов.

Теперь этот шаг должны обсудить премьеры обеих стран.

«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим», - подчеркнул Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал о попытке некоторых «негодяев» дестабилизировать и финансовую ситуацию в стране. Кто-то призывает забирать валюту из банков. Поэтому, чтобы не было кризиса, важно рефинансировать долг. Лукашенко добавил, что это будет «лучшим подкреплением национальной валюты».

Источник: https://www.mk.ru/