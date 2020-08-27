Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин дал большое интервью тележурналисту Сергею Брилеву. Глава государства осветил все актуальные темы, в том числе он затронул Белоруссию.

"Россия ведёт себя гораздо сдержаннее и нейтральнее, чем США и европейцы", сказал Путин, добавив, что у Москвы есть обязательства перед Минском. Следом он сообщил, что сформировал по просьбе Александра Лукашенко резерв правоохранителей для помощи Белоруссии.

Интервью будет показано сегодня в четверг 27 августа на телеканале "Россия-24". Как обещает телеканал, будут затронуты все актуальные темы. Уже известно, что речь пойдет о Белоруссии. Как сообщил телеграм-канал RIA_Kremlinpool, глава государства отметил, что в ситуации с Белоруссией "Россия ведёт себя гораздо сдержаннее и нейтральнее, чем США и европейцы". Также Путин отметил, что у Москвы есть обязательства перед Минском.

14:19 "Посмотрите, что в некоторых странах происходит. По себе было, когда люди гибли? По себе было, когда человеку в спину стреляли?", - сказал Путин, говоря об одностороннюю по его мнению оценку западными странами происходящего в Белоруссии. Он отметил, что те, кто ставит в вину руководство Белоруссии жесткость действий правоохранителей не говорит о действиях другой стороны.

14:17 Путин заявил, что задержание россиян под Минском это была "операция украинских и американских спецслужб". Президент отметил: "Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны – в Латинскую Америку, на Ближний Восток – для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники, кстати, их не пускали туда, но по поддельным документам их туда ввезли. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно".

14:15 Президент рассказывает подробности дела о задержании под Минском 33 граждан России, которых белорусская сторона назвала "вагнеровцами".

14:14 Путин отметил, что Конституционный суд Белоруссии назвал недопустимым создание органов, непредусмотренных законом для перехвата власти (оценка создания Координационного совета оппозиции - ред.). "Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться. Но президент Белоруссии ведь заявил о готовности провести конституционную реформу, содействовать проведению новых выборов", - также сказал Путин.

14:12 Путин отвечает на вопросы по Белоруссии. Это тот фрагмент, который раньше был показан в программе "60 минут". (см 13:34).

14:08 ВВП перешел к падению экономики. Говорит, с этим столкнулся весь мир. "Это уже сравнивают с Великой депрессией", - говорит Путин. Российский лидер рассказывает о том, как Россия справляется с кризисом - лучше чем Европа. "У нас несмотря ни на какие сложности растут резервы", - сказал Путин, добавив, что это создает уверенность, что при необходимости правительство сможет финансировать и социальные программы. "Пик проблем у нас пройден, я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться", - сказал гарант.

14:07 Путин сообщил о том, что в сентябре будет готова вторая российская вакцина от коронавируса.

14:05 Брилев говорит о критике из США и Европы российских методов испытания вакцины. Путин не согласен: "Мы сделали все, что необходимо для регистрации препарата и в строгом соответствии с российским законодательством". Путин напомнил про свою дочь, которая вколола вакцину. Говорит, с ним не советовалась, она была добровольцем и ей была нужна эта вакцина, так как по работе нужно общаться с большим количеством людей. "Только что разговаривал с ней по телефону. Она чувствует себя нормально".

14:03 Путин обратился к гражданам России и попросил соблюдать ограничительные меры, которые рекомендуют специалисты. "Если мы мягко пройдем без вспышек, то ситуация полностью стабилизируется".

14:00 Началось основное интервью. Путин рассказывает о возможной второй волне коронавируса. Надеется, что это не будет в таких масштабах, как первая волна. Путин заявил, что в России самая низкая смертность от коронавируса. Поблагодарил врачей, органы власти за мобилизацию.

13:59 И вот появилась уже реакция сенатора Владимира Джабарова на слова Путина о том, что в РФ сформирован резерв силовиков для помощи Белоруссии. "Россия вмешается в ситуацию в Белоруссии только в том случае, если оппозиция перейдет к насильственному захвату госучреждений и банков", - сказал Джабаров.

13:37 Глава России говорит, что ситуация в Белоруссии сейчас выравнивается и выразил надежду на мирное разрешение ситуации.

13:36 Путин заявил в интервью Брилеву, что избирательность за рубежом в оценках действий властей и оппозиции Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять..

13:34 В программе "60 минут" уже показали кусок интервью. Путин заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. Он пояснил, что эти силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой. "Он (резерв сотрудников правоохранительных органов) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы... до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - сказал Путин.

Источник: https://www.mk.ru/