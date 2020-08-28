Всплывшая у Аляски российская подлодка повторила маневр "Курска"

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Всплывшая в пятницу у берегов Аляски российская атомная подлодка «Омск» наделала много шуму, став чуть ли не мировой новостью номер один.

Больше всех этим фактом обеспокоились американские военные, которые сразу же предположили худшее и вежливо предложили свою помощь. Почему российской субмарине потребовалось всплыть поблизости от североамериканского побережья, мы выяснили у российского капитана.

В российском военном ведомстве сразу успокоили американских коллег, заявив, что никакой нештатной ситуации на борту «Омска» нет. Подлодка вместе с кораблями Тихоокеанского флота просто участвует в тактических маневрах «Океанский щит-2020», которые проходят в международных водах на большом удалении от территориальных вод США. Все соответствует международным стандартам и идет по плану.

По данным командования флота, накануне гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнил стрельбу по цели на дальность 450 км противокорабельной крылатой ракетой «Вулкан». Субмарина «Омск» произвела пуск из-под воды противокорабельной ракеты «Гранит» по цели на удалении 320 км. Оба пуска были успешными, цели поражены.

Однако если на самом деле все прошло так успешно, то для чего российскому подводному крейсеру потребовалось всплывать, пугая американских соседей, которые тут же начали вспоминать события, связанные с гибелью подлодки «Курск»? На этот вопрос «МК» ответил капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров:

- Подлодка всплывает только в трех случаях. Либо на борту авария и пожар. Либо в экипаже больной, которому требуется срочная помощь. Либо это предусмотрено планом учений.

К примеру, офицеру была неудачно сделана операция по удалению аппендицита, и его надо срочно эвакуировать в госпиталь. В этом случае лодка всплывает, к ней подходит корабль, или подлетает, зависая, вертолет, забирает больного и отправляет его на землю.

Если же это авария – а, по информации флотского источника, аварии никакой не было – то речь могла бы идти о небольшом задымлении в одном из отсеков. Командир в таких случаях перестраховывается и принимает решение всплыть для тушения пожара на борту, так как сейчас очень строго относятся к любым даже самым незначительным инцидентам. Командование жестко реагирует на попытку сокрытия аварии. Сами понимаете, что после «Курска» руководству страны такого рода вещи уж точно не нужны.

Кроме того, лодка могла всплыть, если она отрабатывала какую-то задачу, связанную со стрельбой. Если уж мы вспомнили о подлодке «Курск», то она перед теми трагическими событиями тоже сначала выполнила ракетную стрельбу, затем всплыла и начал готовиться к торпедной. Такой порядок выполнения ракетных и торпедных стрельб на полигоне боевой подготовки или в открытом море в районах стрельб, как правило, предусмотрен планом учений. То есть моряки часто обязаны после выполнения каждого упражнения всплывать.

Это необходимо по ряду причин. Во-первых, чтобы занять точное местоположение - то, где лодка должна находиться во время следующих стрельб, чтобы показать его ордеру кораблей, которые должны проходить в этом районе.

Такое всплытие – это, своего рода, необходимая перестраховка в интересах безопасности. Я бы даже сказал, узаконенная перестраховка. Она утверждена планами боевой подготовки, корабельным уставом и оговаривается на инструктаже командиров кораблей, участвующих в планировании учений. Американцам пора бы это знать, и не пугать мир напрасно тревожными заявлениями. Да и самим так уж сильно не пугаться.

Справка «МК»: "К-186 «Омск» - это атомный многоцелевой подводный крейсер проекта 949АМ «Антей», входящий в состав Тихоокеанского флота. С 2015 по 2019 год он проходил модернизацию на заводе «Звезда», во время которой на подлодке были установлены пусковые комплексы современных крылатых ракет. Теперь в арсенале субмарины «Омск» имеются ракеты «Оникс», «Циркон», «Калибр», предназначеные для уничтожения авианосных ударных соединений с дальностью до 1000 км, а так же стрельбы по наземным целям, дальностью до 2600 км («Калибр-М» до 4500 км)".

Источник: https://www.mk.ru/