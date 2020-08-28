Лукашенко пообещал показать всем, "что такое санкции"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит на введение санкционных мер со стороны ряда стран Запада.
Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции," - подчекрнул глава государства, передает агентство БелТА. Он напомнил, что представители Польши и Литвы в Китай и Россию барражировали через территорию его страны, то теперь они "будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией".
"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь", - добавил Лукашенко. По его словам, ряд стран якобы считал, что республику "можно наклонить, танками попугать, ракетами".
Лукашенко отметил, что уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Он напомнил, что 30% литовского бюджета формируют грузопотоки Белоруссии через Литву.
Также он подчеркнул, что Белоруссия уже проходила период санкций и выжила.
Кроме того, он указал на то, что за границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Белоруссии полыхнет.
Источник: https://www.mk.ru/