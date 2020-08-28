Лукашенко пообещал показать всем, "что такое санкции"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ответит на введение санкционных мер со стороны ряда стран Запада.

Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции," - подчекрнул глава государства, передает агентство БелТА. Он напомнил, что представители Польши и Литвы в Китай и Россию барражировали через территорию его страны, то теперь они "будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией".

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь", - добавил Лукашенко. По его словам, ряд стран якобы считал, что республику "можно наклонить, танками попугать, ракетами".

Лукашенко отметил, что уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Он напомнил, что 30% литовского бюджета формируют грузопотоки Белоруссии через Литву.

Также он подчеркнул, что Белоруссия уже проходила период санкций и выжила.

Кроме того, он указал на то, что за границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Белоруссии полыхнет.

Источник: https://www.mk.ru/