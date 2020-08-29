Границы снова закрываются: Венгрия запрещает въезд иностранцев

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Венгрия закрывает с 1 сентября свои границы для иностранцев, чтобы сдержать распространение коронавируса.

А возвращающимся из-за рубежа венграм придется доказывать, что они не привезли COVID-19. Таким образом на пространстве Евросоюза появилась первая страна, вновь ограничившая въезд в свои пределы.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что с 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию страны: «Существует риск занесения вируса, и большинство новых инфекций имеют иностранное происхождение». Предполагается, что ограничительная мера будет действовать в течение одного месяца.

Власти утверждают, что возобновление ограничений необходимы для того, чтобы в стране начался учебный год, а также для защиты людей и экономики.

Исключения из запрета на въезд для иностранцев будут применяться к военным конвоям и гуманитарному транзиту, а также к деловым или дипломатическим поездкам, сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, приезжающие из-за границы граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на коронавирус. В противном случае им придется провести полмесяца на карантине.

Люди, выезжающие за границу, по-прежнему будут оплачивать из своего кармана тест на коронавирус по возвращении домой. «Если кто-то уезжает за границу добровольно, расходы на его анализы не должны нести налогоплательщики», - сказал по этому поводу глава администрации премьер-министра Венгрии.

Иностранные студенты для получения разрешения на обучение в Венгрии тоже должны будут предоставить отрицательные тесты, сообщает издание Hungary Today.

Также правительство страны рассматривает различные правила о том, как болельщикам будет разрешено присутствовать на матче за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей», намеченном в Будапеште на 24 сентября.

Все игры последних финальных этапов этих соревнований проходили за закрытыми дверями, напоминает Reuters, но исполком УЕФА постановил, что до 30% и- 67 тысяч мест на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште могут быть заняты болельщиками.

По данным венгерских властей, УЕФА планирует предоставить доступ на игру 3000 болельщикам «Баварии» и «Севильи». Одна из возможностей их допуска заключалась в том, что болельщики должны были предоставить два отрицательных теста в аэропорту, их доставили прямо на стадион и обратно в аэропорт сразу после игры. Венгерское правительство пока не приняло решение о правилах допуска болельщиков и ведет переговоры об этом с УЕФА.

За время пандемии в Венгрии было зафиксировано 5511 случаев заражения коронавирусом, жертвами которого стали 614 человек. Но в последние дни существенно выросло количество случаев инфицирования, причем большинство из них произошло за границей, отмечает Deutsche Welle. В пятницу в стране было зарегистрировано 132 новых случая заражения – и это самый высокий ежедневный показатель с пика пандемии.

Источник: https://www.mk.ru/