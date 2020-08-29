Палата представителей будет голосовать по легализации марихуаны в США

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Палата представителей Конгресса США в сентябре проголосует о легализации марихуаны на федеральном уровне, пишет газета Politico.

Законопроектом предполагается исключение марихуаны из списка запрещенных веществ в Соединенных Штатах. По данным издания, ни одна из палат Конгресса еще никогда не выносила на обсуждение данный вопрос.

Таким образом, вещество не будет считаться запрещенным в США в случае его исключения из списка. При этом, чтобы легализовать его продажу, власти штатов будут обязаны внести соответствующие поправки в законы.

Кроме того, даже если Палата представителей поддержит нововведение, то законопроект должен будет одобрить Сенат Конгресса, а после и глава государства.

Пока что на федеральном уровне американским законом не разрешено курение и хранение марихуаны, считающуюся наркотиком. При этом в ряде штатов было разрешено употребление вещества в рекреационных целях, в том числе в столичном округе Колумбия.

Источник: https://www.mk.ru/