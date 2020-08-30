В центр Минска начали стягивать военную технику и силовиков

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В центр Минска утром 30 августа начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Об этом сообщает ТАСС.

Военная техника и силовики выехали с базы в минском микрорайоне Уручье. По данным агентства, колонна двигалась около 7:00 (время совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства. Уточняется, что здесь белорусская оппозиция планирует провести большую протестную акцию.

Накануне, 29 августа, в Минске и других городах Белоруссии прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия проводятся с 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецтехники. Всего Белоруссия протестует уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.

27 августа президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в РФ был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Минску. При этом он может быть задействован, только если ситуация в республике выйдет из-под контроля.

Источник: https://lenta.ru