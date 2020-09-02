Будущий премьер Японии высказался по мирному договору с Россией

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После объявления об отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ вопрос про его сменщика на посту главы правительства остается открытым.

Тем не менее, наиболее вероятным кандидатом на премьерскую должность считается главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, давний помощник Абэ. Он стал фаворитом среди кандидатов на роль премьера на предстоящем внутрипартийном голосовании и объявил о своем намерении быть главой правительства.

«Как политик и как человек, поддерживавший администрацию Абэ, я глубоко раздумывал, что мне следует делать. В результате я принял решение баллотироваться в качестве кандидата в руководители ЛДП», – заявил 71-летний Ёсихиде Суга в среду, объяснив, что он решил участвовать в выборах, чтобы избежать политического вакуума в условиях пандемии.

Не принадлежащего ни к одной фракции правящей Либерально-демократической партии Сугу рассматривают не только как «правую руку» ушедшего в отставку прежнего премьера, но и как фигуру, которая может обеспечить продолжение курса Синдз Абэ, включая союз Токио с Вашингтоном, ликвидацию последствий пандемии коронавируса и меры по укреплению японской экономики.

Суга – не единственный претендент на премьерскую должность. Ранее экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигеру Исиба заявили о своем намерении баллотироваться на этот пост. Хотя Исиба не пользуется популярностью среди парламентариев от правящей партии из-за его несогласия с политикой Синдзо Абэ, он лидирует в опросах общественного мнения.

И Кисида и Исиба утверждают, что политика Абэ, как правило, игнорирует мнение простых людей и что они намерены устранить усилившиеся при Абэ социально-экономические разногласия. Ни один из них не предложил каких-либо серьезных изменений в политике безопасности и внешней политике Японии.

Голосование, которое должно определить нового лидера партии - и, следовательно, премьер-министра страны, намечено на 14 сентября и будет ограничено законодателями и избранными представителями префектур, сообщает Associated Press.

Выходец из северной префектуры Акита, Ёсихиде Суга имеет репутацию политика, самостоятельно добившегося своего успеха, что является редкостью для в значительной степени наследственного политического бизнеса Японии (тот же Синдзо Абэ – представитель политической династии, члены которой занимали пост премьер-министра страны). Его родители были простыми фермерами, выращивавшими клубнику.

Будучи «селфмейдменом», Суга сам зарабатывал себе на учебу, имея по нескольку подработок, чтобы окончить университет в Токио. Он вошел в политику в качестве секретаря депутата, несколько лет проработал депутатом городского собрания, прежде чем был избран в парламент в 1994 году.

Будучи главным секретарем кабинета министров Японии (на этом посту он пробыл дольше всех остальных) Ёсихиде Суга координировал политику и являлся советником Синдзо Абэ. Помогал сглаживать политические разногласия, как внутри правящей партии, так и с партнерами по коалиции.

Большую известность Суга приобрел благодаря своим деловым брифингам для СМИ, которые транслируются дважды в день. Он стал известен как «дядя Рейва» после того, как в прошлом году ему было поручено обнародовать новое имя имперской эпохи, начавшейся с восшествием на престол императора Нарухито.

Хотя для Суги характерен мягкий и сдержанный имидж,он может проявлять жесткость – даже в общении с прессой.

Суга был верным сторонником Синдзо Абэ с момента его первого пребывания на посту премьер-министра в 2006-2007 годах (которое внезапно закончилось из-за хронического заболевания Абэ), и помогал ему вернуться к власти в 2012 году.

Ожидается, что в случае победы Суга продолжит политику финансового и денежно-кредитного стимулирования, проводившуюся премьером Абэ.

Отвечая на вопрос о ключевых стратегиях, которыми должно заняться правительство после отставки Синдзо Абэ, Суга отметил, что сейчас самую большую проблему представляют меры по борьбе с коронавирусом.

По словам политика, альянс Японии и США в области безопасности, сложившийся благодаря дружбе между Синдзо Абэ и Дональдом Трампом, «нуждается в дальнейшем углублении» в рамках ограничений, предусмотренных пацифистской конституции Японии.

Что касается российского вектора японской дипломатии, то господин Суга заявил на пресс-конференции, что не будет менять взятый премьером Абэ курс на заключение мирного договора с Москвой: «Мы вместе прилагали усилия для решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, этот курс меняться не будет».

Напомним, что в годы премьерства Синдзо Абэ предпринимались попытки решить «территориальный вопрос», с которым в Токио увязывают подписание между нашими двумя странами мирный договор по итогам Второй Мировой войны. Россия стоит на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР на основе соответствующих международно-правовых норм, а потому российских суверенитет над островами не подлежит ни сомнению, ни обсуждению.

Преемнику Абэ придется иметь дело с проведением Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены с июля этого года на следующее лето, а также определить политику безопасности Японии перед лицом растущего напора со стороны Китая и результатов президентских выборов в США.

Источник: https://www.mk.ru/