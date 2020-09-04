Познер заявил о жалости к США

/В мире/

США находятся на грани гражданской войны, заявил в «Познер Online» телеведущий Владимир Познер.

Он отметил, что США, которые в течение долгого времени были примером для многих стран мира, теряют привлекательность.

«Факт в том, что сегодня Америка разделена как никогда. Ну, может еще она была разделена так в 1860-х, когда была Гражданская война», - рассказал журналист. Он не может сказать, почему этот раскол произошел, и как от него избавиться. Во многом большое значение сыграл президент Дональд Трамп, который «врет как дышит». Его действия усугубили кризис в США.

У американских протестов, которые сопровождаются погромами и поджогами, есть определенные причины. Но их только предстоит выяснить. Ведь люди вышли на улицы не просто так. Познер процитировал своего знакомого, который заявил, что «Америку любили, Америку ненавидели, Америку боялись», но ее никогда не жалели. «А теперь я ее жалею», - произнес фразу своего друга телеведущий.

Источник: https://www.mk.ru/