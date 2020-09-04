Над "Северным потоком-2" нависла тень "Новичка"

/В мире/

Трагическая история с Алексеем Навальным способна окончательно похоронить «Северный поток-2» (СП-2).

Однако в таком случае главной жертвой этой санкционной кувалды окажется отнюдь не наша страна, а Германия. Причем проиграет она вовсе не России, а Соединенным Штатам — в моральном, политическом и экономическом смысле.

Так уж сложились обстоятельства: с одной стороны, именно Германия остается основным лоббистом и выгодополучателем второй нитки СП-2, но вместе с тем она ныне играет решающую роль в реакции коллективного Запада на «отравление» Навального. При этом СП-2, задуманный для доставки российского газа в Европу в обход Украины, остается страшным раздражителем для Вашингтона и ключевой причиной стремительно деградирующих отношений между ним и Берлином. США не просто навязывают немцам свой сжиженный газ, но еще и грозятся обложить санкциями их госкомпании, участвующие в проекте. Речь идет о попрании национальных интересов, считают многие политические деятели в ФРГ.

Позиция канцлера Ангелы Меркель в отношении СП-2 неизменна: строительство газопровода будет завершено, американские санкции неправомерны, а сам проект — частный и чисто коммерческий, ничего общего с делом Навального не имеющий. Соратник Меркель по блоку ХДС/ХСС, премьер Баварии Маркус Зедер считает ровно так же, но по делу Навального добавляет: «контекст создается непозитивный». По словам же главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, бойкот России был бы неверным шагом, но отреагировать на случившееся с российским оппозиционером только дипломатическими мерами недостаточно — тему «Северного потока-2» нужно обсуждать.

При этом политиков, призывающих не церемониться с Россией, в Германии набирается не меньше. Евросоюз должен пересмотреть в отношениях с Москвой «буквально все», а Берлин — отказаться от завершения строительства газопровода СП-2, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рентген. Свернуть работы в Балтийском море из-за «очевидного покушения на убийство структурами Кремля» призвала также партия «Союз 90/Зеленые».

Москва не приемлет санкционного языка в принципе, и в данном случае не видит причины для обсуждения темы каких-либо санкций, заявил, в свою очередь, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. «Скорее, это эмоциональные какие-то заявления (в Германии), которые не основываются на конкретных фактах. «Северный поток-2» — коммерческий проект, который в интересах двух стран и в интересах собственно энергобезопасности всего европейского континента», — заметил чиновник.

Едва ли со стороны Берлина последуют жесткие ответные меры в отношении СП-2. Скорее, он изберет путь персональных санкций, в частности, против российских ведомств, связанных с разработкой и производством химического оружия, рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. А вот США, по словам собеседника «МК», могут «закрутить гайки» до предела. До последнего времени немецкая сторона на всех уровнях (министерства энергетики, парламента, канцлера) лоббировала более мягкий итоговый пакет санкций США в отношении СП-2 (он еще не утвержден), вела с американцами тяжелые переговоры по этому вопросу. История с Навальным резко ослабляет переговорные позиции Берлина. В обсуждаемом сейчас американском санкционном законопроекте закреплен перечень конкретных и жестких ограничений по многим аспектам — финансированию строительства, предоставлению судов-трубоукладчиков, вводу газопровода в эксплуатацию, его сертификации и обслуживанию. Ряд этих драконовских мер касается непосредственно Германии, которая пыталась добиться их исключения из текста, чтобы не попасть под санкции США как государство. Теперь американцы с большой вероятностью наверняка остановятся на самом беспощадном варианте.

Впрочем, считает Юшков, шансы на достройку СП-2 все еще велики. «Газпром» не зря пригнал с Дальнего Востока сразу несколько судов — это и «Академик Черский», и два судна снабжения. Вместе с тем этот проект нужен Германии и в целом Европе, вложившим в него огромные деньги. Берлин преследует свою выгоду, осознавая, насколько надежен и дешев этот вариант энергоснабжения в отличие от украинского маршрута.

— За жесткими заявлениями властей ФРГ в связи с отравлением Алексея Навального могут последовать санкции ЕС в отношении отдельных лиц в России. Но вряд ли Берлин откажется от СП-2, который несет ему серьезные экономические и финансовые преференции, — говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. На взгляд аналитика, благодаря проекту Германия может стать газораспределительным хабом для соседних стран и усилить свою энергобезопасность.

Источник: https://www.mk.ru/