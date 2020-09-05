Бизнес ФРГ оценил последствия отказа от строительства «Северного потока – 2»

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Приостановка строительства газопровода «Северный поток – 2» может привести к убыткам отдельных европейских компаний, которые будут исчисляться миллиардами евро, заявил глава Восточного комитете немецкой экономики Оливер Хермес.

Как пишет Tagesschau, отказ от реализации проекта будет стоить потери рабочих мест, в частности в восточной части Германии. Хермес выразил сомнение, что соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом, так как это будет означать, что «в зависимости от политической конъюнктуры» может быть приостановлена реализация любого проекта.

По мнению главы немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер, приостановка строительства «Северного потока — 2» будет «стоить больших денег», то есть придется списать вложения в размере 8 млрд евро.

Также, отмечается, что потребители газа будут оплачивать расходы в размере 4 млрд евро на строительстве соединительных трубопроводов, которые в итоге не будут использованы. Все это, пояснил Келер, приведет к росту цен на газ в Европе в связи с сокращением поставок.

Источник: https://www.mk.ru/economics/