В центре Минска заметили спецтехнику

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В центре Минска рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику, в том числе водометы. Как пишет РИА Новости, там запланирована очередная акция оппозиции.

Сообщается, что сотрудники милиции перекрыли саму площадь, бойцов из других ведомств не замечено, однако рядом с водометами и микроавтобусами без номеров дежурят бойцы внутренних войск.

6 сентября в Минске должен состояться «Марш единства» — шествие и митинг против действующей белорусской власти, в том числе президента Александра Лукашенко, а также против результатов прошедших выборов.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются более трех недель. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.

31 августа страны Прибалтики анонсировали санкции против Лукашенко. Они будут включать в себя запрет на въезд — это означает отмену официальных визитов главы государства. О планах ввести санкции против первых лиц Белоруссии также сообщали источники в Евросоюзе. Готовящиеся ограничительные меры могут затронуть до 20 человек. ЕС отказывается признавать результаты выборов и легитимность Лукашенко.

Источник: https://lenta.ru