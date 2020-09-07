Доктор Рошаль ответил жене Навального
Врач Леонид Рошаль ответил жене Алексея Навального Юлии, которая отказалась от предложения доктора создать экспертную группу для установления причины состояния своего супруга. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.
«Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя», — написал Рошаль.
Ранее 7 сентября представители немецкой клиники «Шарите», где находится Навальный, заявили, что пациента постепенно вывели из искусственной комы, его состояние заметно улучшилось.
5 сентября российские врачи обратились к немецким коллегам и призвали их создать совместную группу по ситуации с Навальным, с предложением выступил Рошаль. Жена Навального в ответ заявила, что Рошаль не должен иметь отношения к лечению ее мужа, а также написала, что доктор выступает «не как врач, а как голос государства».
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа его транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений в том, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».
Источник: https://lenta.ru