Кремль раскрыл план визита Лукашенко к Путину

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Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву состоится 14 сентября. Пресс-секретарь президента России уточнил, что это будет рабочий визит: у Александра Лукашенко будет общение с президентом Путиным.

Никаких документов по итогам встречи, по словам Пескова, подписано не будет, проведение пресс-конференции также не планируется.

«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах визита. Постараемся это сделать», - пообещал Песков.

Он добавил, что по российскому телевидению будет транслироваться протокольная встреча двух лидеров. «Впрямую или в записи, как получится технологически», - сказал пресс-секретарь.

Вместе с тем Дмитрий Песков отказался сообщить, где именно состоятся переговоры, пообещав проинформировать об этом дополнительно.

Встреча Путина с Лукашенко была анонсирована еще на прошлой неделе.

Источник: https://www.mk.ru/