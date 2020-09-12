Американская ракета рухнула в ходе запуска

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Ракета Rocket 3.1 частной американской компании Astra рухнула после неудачного запуска, сообщает Spaceflight Now.

Ранее Astra сообщала о пуске ракеты с острова Кадьяк у берегов Аляски. Но некоторое время после старта ракеты в Twitter появилось сообщение, что полет прерван. Причина не указывалась. В сообщении компании говорится, что полет ракеты был прерван в ходе работы первой ступени носителя. Видеотрансляция происходящего не велась. Но в сети уже появились кадры, сделанные очевидцами, на которых видно, как стартовавшая ракета через некоторое время взрывается на земле. Отмечается, что ракета должна была выйти на орбиту. В марте 2020 года ракета Rocket 3.1 уже разрушалась во время старта. Хотя многие эксперты ее считают потенциальным конкурентом ракет SpaceX благодаря экономичности. Запуск Rocket 3.1 обходится в 2,5 млн долларов, в то время как Falcon 9 – 60 млн долларов.

Источник: https://www.mk.ru/