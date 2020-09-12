Лукашенко едет в Сочи "дожимать" Россию

/В мире/

Визит Александра Лукашенко в Сочи будет довольно необычным. Во-первых, в зарубежные поездки победившие на выборах лидеры, как правило, отправляются уже после инаугурации.

Но о приведении к присяге батьки пока ничего не известно. С другой стороны, для Владимира Путина это будет первый за полгода визит, если не считать приезда некоторых глав государств СНГ на парад Победы в июне. С начала пандемии российский президент максимально ограничил контакты не только с коллегами из других стран, но и с российскими чиновниками - все совещания и большинство встреч проходят в дистанционном формате. Эти особенности протокола повлияют и на визит Лукашенко: министры участвовать в переговорах не будут, а прессу, несмотря на ажиотаж, допустят в крайне лимитированном составе и только после карантина.

Кремль до последнего не раскрывал место встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Только за три дня до визита выяснилось, что батьку ждут не в Москве, а в Сочи. По иронии судьбы именно там лидеры проводили свои последние очные переговоры в начале февраля 2020 года - тогда ещё никто не знал, что нагрянет коронавирус, и все изменится. С тех пор Путин и Лукашенко мельком встречались на параде в Москве (отдельных переговоров тогда не было), а остальное время - перезванивались. Причём основная часть звонков пришлась на период после президентских выборов, когда «тихая, кроткая и немного наивная» (цитаты Лукашенко) Беларусь взорвалась многотысячными протестами. Если раньше батька неуклюже шутил, что не он, мол, последний диктатор Европы, то события последнего месяца всех расставили по своим местам.

Впрочем, на встрече с Путиным обсуждать жестокость правоохранительных органов по отношению к участникам протестов и лидерам оппозиции явно не планируется. «В Белоруссии нет политических заключённых, - заявили в Кремле. - А Координационный совет оппозиции не является конституционным органом, поэтому никаких переговоров с ним вести нельзя». Примечательно, что сам батька, говоря о причинах протестов использует те же аргументы, что и российские власти: сотни тысяч белорусов, по его словам, выходят на улицы по команде извне - лодку раскачивают американцы, сидящие под Варшавой. Да и в целом, риторика очень похожа. Если Навального в Кремле называют не иначе как «берлинский пациент», то Мария Колесникова у Лукашенко - «эта женщина» или «бывшая флейтистка».

В Москве рассчитывают, что стабилизировать ситуацию в Белоруссии удастся с помощью политической реформы, контуры которой вполне могут стать предметом переговоров двух лидеров. Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия может поделиться с Минском недавним опытом по изменению Конституции «тем более, что этот опыт свежий, достаточно богатый и экспертный». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российские власти выступают за диалог между правительством и представителями широких общественных кругов - профсоюзами, студенчеством, различными политическими и общественным движениями. «Предложенная президентом Белоруссии конституционная реформа это и есть та форма, которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», - считает Лавров.

Сам Лукашенко в недавнем интервью представителям российских СМИ сообщил, что хотя Белоруссии, как славянскому государству нужна сильная президентская власть, он готов поделиться частью своих «немыслимых» и «колоссальных» полномочий с губернаторами, парламентом, а также местными властями. Это заявление один в один совпадает с аргументацией Владимира Путина. Анонсируя изменения в российскую Конституцию, ВВП также говорил о необходимости сильной президентской власти и расширении полномочий Федерального собрания. Однако в итоге никаких существенных функций российский парламент не получил.

По словам Лукашенко, в Конституции планируется «прописать выборы президента». Сейчас в Белоруссии ограничений по нахождению у власти нет. Если за основу будет взята российская модель политической реформы, то глава государства впредь сможет избираться только на два срока (безо всяких «подряд»), при этом у батьки, как и у Владимира Путина, появится возможность в очередной раз обнулить все свои предыдущие сроки. Лукашенко уже заявил, что морально готов к досрочным президентским выборам.

И все-таки главная цель визита белорусского президента - отнюдь не конституционная реформа. У Лукашенко явно есть соблазн «дожать» Россию по целому ряду годами не решавшихся экономических вопросов. Долг в $1 млрд долларов ему уже рефинансировали и пообещали рефинансировать ещё $ 600 млн. На переговорах с Михаилом Мишустиным, которые состоялись в Минске 3 сентября, по словам батьки , были достигнуты «очень хорошие договоренности».

Теперь уже лично с Владимиром Путиным он рассчитывает договориться о цене на энергоносители, поставкам нефти и компенсации за налоговый манёвр. «Надо поставить жирную точку и двигаться дальше», - говорит Лукашенко.

Однако «дальше» - не означает к единому государству. Об углублении интеграции белорусский лидер готов рассуждать только в контексте уже принятых документов и своих экономических интересов. «У Союзного государства есть политические структуры - Высший государственный совет, Совмин, которые не функционируют на полную силу своих полномочий. Вот их и надо задействовать, а ничего нового создавать не требуется», - заявил батька в интервью российским СМИ. В Кремле тему интеграции пока, похоже, тоже решили поставить на паузу. Главное сейчас - продемонстрировать эффективность Лукашенко и нейтрализовать угрозу «цветной революции».

Источник: https://www.mk.ru/