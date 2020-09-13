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Минздрав Белоруссии заявил о прохождении пандемии «с общей победой»

Белоруссия достойно прошла пандемию коронавируса — с общей победой, с мобилизацией ресурсов внутри системы и со стороны государства в целом, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. Его цитирует «Интерфакс».

По словам Пиневича, в Белоруссии подвергли анализу ошибки, объективные и субъективные. «Данный анализ лег в основу мероприятий в нынешнем осеннем периоде. Окончательная же оценка, это говорят и эксперты ВОЗ, будет возможна не ранее второго полугодия 2021 года», — сказал он.

4 августа президент республики Александр Лукашенко заявил, что эпидемия серьезно проверила на прочность общество Белоруссии, но страна «выдержала этот экзамен и справилась с этой бедой».

О победе над COVID-19 белорусский лидер заявлял и в начале июля.

В отличие от большинства стран, в Белоруссии не вводились жесткие карантинные ограничения. Лукашенко неоднократно заявлял, что паника вокруг пандемии — это не более чем психоз. Лечиться он советовал водкой, баней, работами на тракторе, а также сливочным маслом.

Сам Лукашенко, по его словам, бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано почти 74 тысячи случаев коронавируса.

Источник: https://lenta.ru

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Категория: Новости / В мире

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