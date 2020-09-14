Отката не будет? Эксперты – о возможных изменениях в политике Японии

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Лидером правящей в Японии партии стал генсек правительства Ёсихидэ Суга. В эфире радио Sputnik эксперты поделились мнением о том, насколько изменится политика японского кабинета министров, в том числе в отношениях с Россией.

Лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга.

На голосовании в понедельник Суга набрал 377 голосов, в то время как его соперники – экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида – по 68 и 89 голосов соответственно.

Внеочередная сессия парламента, где пройдет голосование по кандидатуре премьер-министра, который сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ, состоится 16 сентября. Пользуясь большинством голосов в парламенте у правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто, Ёсихидэ Суга одержит ожидаемую победу и возглавит будущее правительство Японии.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов высказал мнение, что с приходом нового премьера кардинальных изменений во внешней и внутренней политике Японии ждать не приходится.

"Ёсихидэ Суга всегда был верным сподвижником, политическим соратником Синдзо Абэ, и он продолжит его курс по всем этим направлениям. Тем более что сам Абэ хотел, чтобы именно Суга был его преемником, несмотря на то, что тот до последнего момента отрицал свои премьерские амбиции. Абэ сделал все возможное внутри партии, чтобы разные фракции поддержали Сугу, и пять из них его поддержали. Он будет целый год продолжать эту политику – тот год, когда в кресле должен был находиться Абэ, то есть до сентября 2021 года. А вот когда будут очередные выборы, тогда и можно будет говорить о том, что в политике правящей партии могут наступить какие-то изменения", – считает Валерий Кистанов.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, в свою очередь, высказал мнение, что отношения с Россией в этот период не должны ухудшиться.

"Думаю, серьезного отката не будет – Япония все-таки заинтересована в том, чтобы иметь хорошие, добрососедские отношения с Россией, особенно в свете геополитической нестабильности в регионе, новых вызовов безопасности и глобальной ситуации в постковидный период, когда, в общем и целом, возникает новый дискурс в международных отношениях, и Японии нужно к нему приспосабливаться. Конечно, добрососедские отношения с Россией – это определенного рода актив для Японии", – сказал Дмитрий Стрельцов в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, отметил он, есть проблема мирного договора, которую Япония считает первоочередной в отношениях с Россией.

"Здесь наметился определенный тупик, и выход из этого тупика является одной из первоочередных задач нового японского руководства. Ясно, что политика премьера Абэ была неуспешной, и в обществе назрел запрос на ее изменение. Считаю, что новому руководству придется искать золотую середину: с одной стороны, укреплять отношения, с другой – ужесточать позицию по проблеме границы", – заключил Дмитрий Стрельцов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/