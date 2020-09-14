"Особый месседж". Военный эксперт о заходе эсминца США в Балтийское море

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Россия проследит за американским эсминцем, зашедшим в Балтийское море. В эфире радио Sputnik действия сторон прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец.

Силы и средства Балтийского флота России начали отслеживать действия эсминца США, накануне зашедшего в акваторию Балтийского моря.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ.

"Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года", – отмечается в сообщении.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал действия США на Балтике.

"Здесь надо отметить главную тенденцию: корабли США уже не только в Черном море пасутся челночным способом, но таким морем для них становится и Балтийское, сюда они тоже регулярно наведываются. Цель таких заходов – многогранная. Во-первых, такие корабли ведут радиоэлектронную разведку, в первую очередь она направлена на российские средства ПВО. Во-вторых, они проверяют систему боевой службы российских кораблей – как быстро они появятся, какие будут переговоры вести, какую тактику изберут при патрулировании. Третья задача, которая обычно решается в таких случаях, больше политическая, чем военно-техническая – это продолжать оказывать давление на Россию на северо-восточном фланге. В любом случае появление таких кораблей несет в себе особый месседж и, безусловно, его можно считать негативным: мол, НАТО рядом, США присматривают за этим флангом. Все это – тот недружественный знак, к которому мы давно привыкли", – сказал Виктор Баранец.

Вместе с тем, такие заходы кораблей не балтийских стран имеют для российского ВМФ и положительные моменты, отметил военный эксперт.

"Нашему Военно-морскому флоту, в частности Балтийскому флоту, приходится тренироваться не на условном противнике, а на реальном. Мы тоже изучаем их систему радиоэлектронного управления, тренируемся в том, чтобы расшифровать переговоры между кораблями и штабами, записываем паспорта шумности этих кораблей, что тоже очень важно. Появление американского корабля дает возможность нашим гидроакустикам, специалистам радиоэлектронной борьбы потренироваться", – заключил Виктор Баранец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/