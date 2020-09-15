Эксперты оценили кредит Белоруссии: спасут ли Лукашенко 1,5 млрд долларов

/В мире/

Александр Лукашенко приехал к Владимиру Путину, но громких заявлений, которых ждали некоторые, не случилось.

Самым громким стало объявленное решение России выделить Батьке ещё один кредит - на 1,5 млрд.долларов. Причем экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сразу же заявила, что отдавать этот кредит белорусский народ не будет. «МК» поговорил с политологами о том, стали ли после встречи в Сочи яснее перспективы российско-белорусских отношений. Ситуацию эксперты оценивают как сложную.

- «Каких-либо радикальных заявлений и объявлений после этой встречи ждать было нечего в нынешней ситуации - конечно, там все осталось внутри, можно лишь гадать. И понятно, почему: сейчас любые активные действия в части интеграции, радикального изменения экономических отношений были бы не ко времени, потому что в Белоруссии политический кризис. Но тем не менее на один момент я бы хотел обратить внимание. Путин в публичных выступлениях уже третий раз за последние недели говорит о том, что абсолютно необходимо изменение Конституции, политическая реформа, проведение досрочных парламентских и президентских выборов. Именно в таких действиях он видит возможность выхода из этого кризиса. Ведь тот военно-политический зонтик, который Россия предоставила Лукашенко, не решает внутренние белорусские проблемы, в определенной степени лишь решает проблему внешнего воздействия на ситуацию в Белоруссии. А внутренние проблемы надо решать самой Белоруссии, Лукашенко в том числе. И здесь помочь ему нам очень сложно.

- Но деньгами-то мы помогаем, кредит даем?

- Это, видимо, чтобы не так скучно было менять Конституцию… Да, Лукашенко может тянуть время в надежде, что все рассосется. В этом и сложность переговоров с ним, потому что в том достаточно критическом положении, в котором он находится, заключать какие-то договоренности и их публично обнародовать, повторяю, мы не можем. С моей точки зрения, и отсроченные договоренности заключать с ним достаточно опасно, потому что Лукашенко - не тот человек, который железно держит свои обещания.

Что касается перспектив - у меня своя позиция, я ее 10 лет высказываю. Союзного государства не получится даже технически - при таком соотношении ВВП двух стран, численности населения как формировать парламент, избирать союзного президента, голосовать за Конституционный акт? Мы сами себя загнали в тиски союзного государства, которое лишь красивое слово и по сути осуществить невозможно. Мне кажется, надо двигаться по пути создания не союзного государства, а тесного союза государств, переходить на нормальные двусторонние договора - в военно-политической, экономической области, культурной… Если мы пишем в договоре: даем вам на льготных условиях вам нефть и газ, а вы что в обмен? Если мы признаем, сцепив зубы, прекрасно понимая, что это туфта, выборы президента Белоруссии - вы признаете Крым в ответ? И вот этого Лукашенко как раз не хочет - обязательств.»

Алексей МАКАРКИН, первый вице-президент «Центра политических технологий»:

- «Народ в Белоруссии бросился занимать деньги из банков, и кредит в 1,5 млрд.долларов даётся, думаю, в том числе и на поддержку национальной валюты Белоруссии. Тем самым фактически Россия протягивает руку Лукашенко. Понятно, что вооруженная операция на сегодняшний день не актуальна, потому что белорусская оппозиция не занимается погромами и ведет себя достаточно осторожно…

При этом, на мой взгляд, спасая Батьку, Россия оказалась в довольно противоречивой ситуации. Александр Григорьевич, конечно, полтора миллиарда возьмет. Он даже может пообещать конституционную реформу, но в своем формате. К тому же процесс написания новой Конституции можно затянуть до бесконечности. Пример есть - Башар Асад, который несколько лет работает над сирийской конституцией, уже и парламентские выборы провел без неё, скоро на новые президентские сам пойдет, а конституционный комитет все думает над основами, и будет думать ещё долго…

- А надавить на Лукашенко в нужном направлении, ускорить конституционный процесс России не может?

Не может. Давить можно, когда есть альтернатива - человек, который завтра может стать президентом Белоруссии и который будет более выгоден России. Тихановская в качестве такой альтернативы совершенно не рассматривается. И никто из нынешних лидеров оппозиции не рассматривается. Потому что белорусская интеллигенция, при всем понимании вынужденности соседства с Россией и необходимости учитывать ее интересы, все равно настроена проевропейски, ей хочется в Европу. Это в Армении получилось с Пашиняном (стал президентом Армении в результате «бархатной революции» - «МК»), потому что у Армении сосед Азербайджан, а с другой стороны - Турция, и неизвестно кто хуже с учетом всех исторических обстоятельств. А у Белоруссии соседи - Польша, Литва и Украина, там от Минска до Варшавы 200 км, и сила притяжения Запада очень велика. Поэтому и в отношении Марии Колесниковой, которая реально как-то пыталась договориться с Россией, Лукашенко дали картбланш - делай с ней, мол, что хочешь, и Лукашенко посадил её в тюрьму. А Россия за неё вступаться не будет, раз уж она не вступается даже за Бабарико (Виктор, экс-кандидат в президенты, ещё до выборов был посажен в СИЗО - «МК».), который 20 лет был газпромовским банкиром… К тому же проблема России в том, что у нее для новых белорусских поколений мало мягкой силы. Старшим поколениям достаточно сказать «Штирлиц шел по коридору», и у людей слезы на глазах, но прошло 30 лет, и для тех, кто сейчас выходит на улицы, это ничего не значит. Мягкая советская сила уходит, та самая, которая тянула нас к Белоруссии в 90-е и нулевые годы. А сила Запада, несмотря ни на что - на Трампа, на брекзит - нет… Так что Россия оказалась в сложном положении. И хочется батьку заменить, неприятен он нам. К тому же накануне встречи в Сочи белорусская оппозиция показала по полной программе - по самым скромным данным, на улицы вышло около 100 тысяч человек, Минск показал, что он не доверяет больше этому человеку. Но и дальше, видимо, Россия будет поддерживать Батьку, пытаться как-то повлиять на внутреннюю белорусскую ситуацию, как-то ее переформатировать. Но заменить его для России - некем.

- Эта игра имеет перспективы?

- Тактическая это игра. О стратегии здесь говорить невозможно, на мой взгляд. А Лукашенко будет этой тактикой пользоваться, получать преференции и как можно меньше давать. И тут ещё вопрос, кто от кого зависит: внешне кажется, что Лукашенко от России, но вот эта безальтернативность, понимание того, что любой другой президент более приличной репутации, чем Лукашенко, будет выстраивать отношения с Западом… Ведь Лукашенко чем удобен? Тем, что его на Западе не примут. А так как в России сейчас самая главная наука - геополитика, к которой постоянно аппелируют, он этим и пользуется. Россия, конечно, хотела бы, чтобы он сейчас какие-то обязательства на себя взял, что-то подписал. Но здесь возникают два момента: во-первых, Лукашенко за каждую свою подпись будет просить ещё и ещё, а во- вторых— уже сейчас возникает вопрос о степени легитимности его подписи. Понятно, что Россия признаёт его президентом, но белорусская оппозиция и улица будет считать эти подписи недействительными, потому что он для них узурпатор. И может получиться как с Украиной - она при Януковиче 3 млрд. долларов взяла и не отдает до сих пор, потому что не признает его обязательств, хорошо, что второй транш тогда не перевели, задержать успели…»

Источник: https://www.mk.ru/