Стало известно, на что Лукашенко потратит российские полтора миллиарда долларов
Прояснились основные технические детали предоставления Минску российского кредита на полтора миллиарда долларов.
По оценкам опрошенных «МК» экспертов, мера носит исключительно пожарный характер: она поможет предотвратить финансовый коллапс в Белоруссии, но в долгосрочном плане не спасет ни экономику республики, ни режим Александра Лукашенко. И в Кремле, и в правительстве РФ эти перспективы осознают, однако иного выхода для себя не видят.
Кредит будет выдан в два этапа – $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021-м, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, полмиллиарда долларов из общей суммы выделит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), основную же часть (в рублях) Минск получит в рамках межгосударственного кредита. Причем для предоставления межгоскредита потребуется внести поправки в Налоговый кодекс РФ о включении Белоруссии в список стран, в отношении которых Россия может так поступать.
Речь идет об антикризисной поддержке, в том числе на борьбу с COVID-19, отметил Силуанов. Он напомнил также, что, поскольку вкладчики в Белоруссии забрали около $1 млрд из банков, «платежный баланс будет поддержан и таким образом». По словам российского министра, Минск своевременно погашает обязательства перед Москвой, никаких просрочек и задолженностей нет. В этом году обязательства белорусской стороны перед РФ по долгу и процентам составляют чуть меньше $1 млрд и порядка $469 млн перед ЕФСР.
Решение о кредите – это чисто политический акт. Не секрет, что экономический блок правительства РФ, включая Минфин, крайне негативно относится к подобным мерам в отношении стран, без пяти минут банкротов, рассказывает политолог Андрей Суздальцев. Проблема в том, что за последние два года Лукашенко практически разгромил национальную экономику, отказываясь идти на реальную интеграцию с Россией. Живых денег в республике очень мало, банковская система в глубокой коме, иметь с ней дело после разгрома властями «Белгазпромбанка» никто за рубежом не хочет, ряд банков вообще не работает, население за последние недели сняло со счетов более $1 млрд. В этой ситуации Александру Лукашенко нужно не $1,5 млрд, а $4-5 млрд. Но таких денег Москва ни за что не даст, имея в багаже печальный опыт со сгинувшими $3 млрд, которые в декабре 2013 года получил от нее украинский президент Виктор Янукович. Ко всему прочему, существует проблема с атомной станцией (БелАЭС, рядом с городом Островец в Гродненской области). На ее возведение Россия выделила кредит в $10 млрд, и возвращать эту сумму белорусская сторона явно не спешит.
За последние 20 лет мы безвозвратно вложили в «братскую» республику $133 млрд, напоминает Суздальцев. При этом формально правительство в Минске выполняет свои кредитные обязательства. По документам, по графикам действительно все чисто, но на самом деле Белоруссия не возвращает деньги, а постоянно перекредитуется, отодвигает расчеты на новый срок. Вероятно она рассчитывает, что рано или поздно долги будут полностью списаны, как это Россия сделала в отношении Кубы или Монголии.
Нынешние $1,5 млрд – это сиюминутное обезболивающее для банковской системы Белоруссии, из которой население выкачало валютную ликвидность, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Что касается экономики в целом, то, по словам эксперта, она гораздо более ресурсоемкая, и для ее лечения требуются отнюдь не кредиты, а полная реорганизация. Пока же Лукашенко тормозит процесс, загоняя проблему под ковер. Да, сейчас ему снова удалось выбить какие-то деньги из Москвы, резюмирует Зубец. Однако пока Лукашенко не пойдет на серьезные уступки, не откажется от какой-то части своих властных полномочий, РФ не станет серьезно вкладываться в белорусскую экономику, на реформирование которой уйдут десятки, если не сотни миллиардов долларов. К примеру, чтобы модернизировать сельское хозяйство, придется расформировать колхозы и совхозы, приватизировать землю, провести комплексную механизацию. А чтобы перевести на современные рельсы промышленность, нужно как минимум избавиться от армии тунеядцев и неквалифицированных работников, соответственно, допустить безработицу.
Источник: https://www.mk.ru/economics/