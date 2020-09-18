Стало известно, на что Лукашенко потратит российские полтора миллиарда долларов

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Прояснились основные технические детали предоставления Минску российского кредита на полтора миллиарда долларов.

По оценкам опрошенных «МК» экспертов, мера носит исключительно пожарный характер: она поможет предотвратить финансовый коллапс в Белоруссии, но в долгосрочном плане не спасет ни экономику республики, ни режим Александра Лукашенко. И в Кремле, и в правительстве РФ эти перспективы осознают, однако иного выхода для себя не видят.

Кредит будет выдан в два этапа – $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021-м, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, полмиллиарда долларов из общей суммы выделит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), основную же часть (в рублях) Минск получит в рамках межгосударственного кредита. Причем для предоставления межгоскредита потребуется внести поправки в Налоговый кодекс РФ о включении Белоруссии в список стран, в отношении которых Россия может так поступать.

Речь идет об антикризисной поддержке, в том числе на борьбу с COVID-19, отметил Силуанов. Он напомнил также, что, поскольку вкладчики в Белоруссии забрали около $1 млрд из банков, «платежный баланс будет поддержан и таким образом». По словам российского министра, Минск своевременно погашает обязательства перед Москвой, никаких просрочек и задолженностей нет. В этом году обязательства белорусской стороны перед РФ по долгу и процентам составляют чуть меньше $1 млрд и порядка $469 млн перед ЕФСР.

Решение о кредите – это чисто политический акт. Не секрет, что экономический блок правительства РФ, включая Минфин, крайне негативно относится к подобным мерам в отношении стран, без пяти минут банкротов, рассказывает политолог Андрей Суздальцев. Проблема в том, что за последние два года Лукашенко практически разгромил национальную экономику, отказываясь идти на реальную интеграцию с Россией. Живых денег в республике очень мало, банковская система в глубокой коме, иметь с ней дело после разгрома властями «Белгазпромбанка» никто за рубежом не хочет, ряд банков вообще не работает, население за последние недели сняло со счетов более $1 млрд. В этой ситуации Александру Лукашенко нужно не $1,5 млрд, а $4-5 млрд. Но таких денег Москва ни за что не даст, имея в багаже печальный опыт со сгинувшими $3 млрд, которые в декабре 2013 года получил от нее украинский президент Виктор Янукович. Ко всему прочему, существует проблема с атомной станцией (БелАЭС, рядом с городом Островец в Гродненской области). На ее возведение Россия выделила кредит в $10 млрд, и возвращать эту сумму белорусская сторона явно не спешит.

За последние 20 лет мы безвозвратно вложили в «братскую» республику $133 млрд, напоминает Суздальцев. При этом формально правительство в Минске выполняет свои кредитные обязательства. По документам, по графикам действительно все чисто, но на самом деле Белоруссия не возвращает деньги, а постоянно перекредитуется, отодвигает расчеты на новый срок. Вероятно она рассчитывает, что рано или поздно долги будут полностью списаны, как это Россия сделала в отношении Кубы или Монголии.

Нынешние $1,5 млрд – это сиюминутное обезболивающее для банковской системы Белоруссии, из которой население выкачало валютную ликвидность, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Что касается экономики в целом, то, по словам эксперта, она гораздо более ресурсоемкая, и для ее лечения требуются отнюдь не кредиты, а полная реорганизация. Пока же Лукашенко тормозит процесс, загоняя проблему под ковер. Да, сейчас ему снова удалось выбить какие-то деньги из Москвы, резюмирует Зубец. Однако пока Лукашенко не пойдет на серьезные уступки, не откажется от какой-то части своих властных полномочий, РФ не станет серьезно вкладываться в белорусскую экономику, на реформирование которой уйдут десятки, если не сотни миллиардов долларов. К примеру, чтобы модернизировать сельское хозяйство, придется расформировать колхозы и совхозы, приватизировать землю, провести комплексную механизацию. А чтобы перевести на современные рельсы промышленность, нужно как минимум избавиться от армии тунеядцев и неквалифицированных работников, соответственно, допустить безработицу.

Источник: https://www.mk.ru/economics/