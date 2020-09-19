Венера обогнала Марс по вероятности присутствия жизни

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Наконец-то ученые получили ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Увы. В атмосфере Красной планеты не обнаружено маркера жизни - фосфина (фосфористого водорода).

К такому выводу пришли ученые Института космических исследований РАН (ИКИ), изучив анализ данных российского спектрометра инфракрасного диапазона МИР (MIR - сокращение от Mid-IR, средний инфракрасный диапазон). Он летает сейчас вокруг Красной планеты на борту аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016».

Интерес наших ученых к фосфину возник после недавнего обнаружения этого биомаркера в атмосфере Венеры в концентрации около 20 ppb (parts per billion, частиц на миллиард). Считается, что фосфин не может быть образован при отсутствии жизни. Это ядовитое вещество свидетельствует о разложении чего-то.

Напомним, что фосфин в 50 километрах от поверхности Венеры обнаружили астрономы из Университетов Манчестера, Кардиффа и Массачусетского технологического института. Сделали они это при помощи радиообсерватории в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. Открытия сравнительно большого количества фосфина свидетельствует о возможном наличии жизни в облаках второй планеты от Солнца.

Как сообщили в ИКИ РАН, российским ученым, изучающим атмосферу Марса, стало интересно посмотреть, есть ли следы фосфина в данных спектрометра МИР.

Вообще-то его основной задачей является поиск метана, как основного кандидата в биомаркеры. Но после «новостей с Венеры» ученые решили проверить при помощи него и возможные концентрации другого биомаркера — фосфина.

«Наш прибор работает в широком диапазоне длин волн, в том числе там, где находятся полосы поглощения фосфина — 4,2 микрона, - говорит Александр Трохимовский, ведущий специалист по спектрометру МИР, сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН. – Чувствительность измерений поглощения фосфина составляет 2 ppb. Спектральное разрешение российского прибора очень высоко, и он мог бы зарегистрировать достаточно малые концентрации фосфина. Но, как показывают наши данные, фосфина в атмосфере Марса нет или очень мало, не более 2 частиц на миллиард. К сожалению, этот биомаркер на Красной планете, видимо, отсутствует».

Для Марса, по словам ученого, все еще актуальными остаются поиски метана. По последним данным российского прибора содержание этого газа в атмосфере мало — не более 0,05 частицы на миллиард. А по данным, которые зарегистрировали приборы американского марсохода Curiosity, - до 0,5 частицы на миллиард у поверхности планеты.

В принципе, фосфин не такой надежный показатель жизни на планете, как метан (по словам Трохимовского, их нельзя ставить в один ряд). Но получается, что пока на Венере биомаркера фосфина в десятки, а то и в сотни раз больше, чем метана на Марсе.

Источник: https://www.mk.ru/