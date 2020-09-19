Эксперт назвал три варианта силового подавления протестов в Белоруссии

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В Белоруссии продолжается внутриполитический кризис, начавшийся после оглашения результатов президентских выборов.

Противники переизбранного главы государства Александра Лукашенко проводят масштабные митинги, требуя провести повторные выборы. Массовые протесты сопровождаются постоянными столкновениями с подразделениями ОМОНа, которые не дают митингующим занять административные здания в Минске и других крупных городах страны. Как будет развиваться конфликт в случае, если протестующие попытаются прорвать милицейское оцепление, «МК» узнал у ветерана российских силовых структур.

В течение последних недель по всей территории Белоруссии продолжаются массовые митинги. Перед началом протестов в столицу страны и другие большие города направляются дополнительные силы белорусской милиции, внутренних войск, а также специальная и военная техника. В некоторых городах полиция применила для разгона толпы слезоточивый газ и водометы. Пока протестующие не смогли добиться выполнения своих требований. Однако, как считает бывший сотрудник одного российского спецподразделения, Дмитрий Данов (фамилия изменена), «усталость» толпы может привести к переходу конфликта в другую стадию. Своим мнением эксперт поделился с «МК».

-Здесь первый вопрос скорее звучит так: возможно ли обострение конфликта? Мое мнение – возможно. Конечно, митингующие выбрали для себя выгодную позицию, продолжая протест в мирной форме. Но в этом случае он постепенно выдохнется. Поэтому масса (а это происходит чаще стихийно) в определенный момент может устать от того, что ничего не меняется и начать действовать. Вот тут протест может перерасти в настоящее противостояние.

-А как именно может начаться обострение?

-Самый простой вариант: толпа может попытаться прорвать полицейское оцепление вокруг резиденции президента. Оно там, надо признаться, хлипкое. Раз толпа навалится и прорвется. Но здесь важный момент: есть ли у протеста координаторы или нет. От этого зависит как поведет себя толпа. Или рассыплется и будет рассеяна ОМОНом или будет действовать организованными группами. Исходя из этого, силовики и будут планировать ответные действия. Но, если вы вспомните, некоторое время назад в Венесуэле постоянно проходили массовые митинги. На сотни тысяч человек. У них прорвать полицейское оцепление так и не получилось. Демонстранты пытались сжечь полицейские машины, тогда они просто стали таранить особо буйных. Аналогично ситуация недавно развивалась на Филиппинах – полицейская техника стала таранить толпу. Зная советское прошлое белорусского ОМОНа, могу предположить, что они будут действовать спокойнее. Я оценил панораму местности: ко дворцу президента ведет широкий проспект. И бронетехника может просто «выдавить» с него толпу. Сжечь ее подручными средствами не получится. Так что этот «последний довод королей» может быть задействован.

-А сколько еще есть вариантов развития событий?

-Я могу сказать, что при любом раскладе протест…не обречен конечно, но им будет трудно. Пока сохраняется лояльность силовиков. Думаю, что возможен «гонконгский сценарий» - с постоянным захватом толпой ключевых объектов инфраструктуры. Перекрытие трасс, железных дорог, блокирование работы аэропорта. На стороне протестующих – численный перевес. Так что они могут давить на власть и заставлять ее прислушаться к своим требованиям. И странно, что они до сих пор на это не пошли. Потому что захват зданий ничего им не даст. Здание можно заполнить слезоточивым газом и на этом все кончится. И если у них как в Гонконге нет противогазов на всех, то им было бы проще, как я сказал, блокировать объекты «на воздухе». Это два сценария. Третий, который я бы не хотел допустить – самый жесткий. Попросту – открытие огня на поражение. Правда такое практикуют только восточные монархии. Когда толпа идет на штурм какого-нибудь дворца, ее подпускают поближе и начинают расстреливать. Один-два залпа всегда останавливают любую толпу. Дальше в ход сразу идет техника и начинается «вязалово». Такой вариант, при всей своей жесткости, я думаю рассматривается как «крайняя мера». Но пока противостояние не дошло до такого градуса агрессии всех ко всем.

-Но есть вариант, где инициатива все же перейдет к протесту?

-Как я сказал выше – они могут начать действовать точечно. Но и тут надо оговориться, что по инструкции полиция сама не пойдет «в атаку» на большую массу людей. В любой стране. А вот небольшие группы подавить куда проще. Еще я думаю, что в самом критическом случае власти могут пойти на крайнюю меру – при помощи средств радиоэлектронной борьбы полностью подавить связь на всех диапазонах, оставив только радиочастоты своей собственной связи. В таком случае толпа может остаться в информационном вакууме. А в наше время для протеста информационное освещение не менее важно, чем успехи «на улице». Так что, повторюсь, пока силовики сохраняют лояльность к власти, а власть остается на месте – у Лукашенко все же есть приоритет.

Источник: https://www.mk.ru/