Россия продолжает открывать границы. Кто сможет приехать

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Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Ранее соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Рейсы между столицами этих стран и Москвой будут осуществляться раз в неделю.

Смогут ли попасть в Россию студенты из этих стран, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы РФ от ЛДПР, зампред Комитета Госдумы по образованию Максим Заи?цев.

"Часть студентов, безусловно, сможет попасть в Россию благодаря открытому авиасообщению, но большинство студентов не могут себе позволить в срочном порядке купить авиабилеты. Стоимость билетов эконом-класса, например, из Казахстана доходит до 125 тысяч рублей, мало кто может себе такое позволить. На сегодняшний день мы продолжаем добиваться возможности въезда студентов по университетским спискам через федеральную границу РФ. То есть необязательно покупать билет на самолет, чтобы въехать на территорию. Безусловно, чтобы получить разрешение на въезд, нужно будет предоставить последние тесты на CIVOD-19, в том числе справку об отсутствии контакта с зараженными у себя в стране, по приезду пройти двухнедельную изоляцию", – сказал Максим Заи?цев.

Сейчас попасть в Россию могут в первую очередь обеспеченные категории граждан, но через 2-3 недели начнется спад цен, уверен депутат.

"Мы это видим по авиасообщению, которое было открыто 3-4 недели назад: первые билеты в Турцию стоили очень дорого, путевки стоили дорого, на сегодняшний день поездку может позволить себе достаточно большое количество граждан", – отметил Максим Заи?цев.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что иностранные студенты-первокурсники смогут приехать учиться в Россию во второй половине сентября, но только из стран, которые открылись для России.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/