Критиковавшего Си Цзиньпина китайского миллиардера приговорили к 18 годам тюрьмы

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Китайский миллиардер, раскритиковавший действия лидера КНР Си Цзиньпина в связи с пандемией коронавируса, приговорен к тюремному заключению на 18 лет по обвинению в коррупции.

Ушедший на покой магнат в сфере недвижимости Жэнь Чжицян, тесно связанный с высокопоставленными китайскими чиновниками, исчез в марте после того, как предположительно он написал язвительное эссе с критикой действий председателя КНР Си Цзиньпина в ответ на эпидемию коронавируса. Позже миллиардеру было предъявлено обвинение в правонарушениях, связанных с коррупцией, сообщает CNN.

Во вторник суд в Пекине признал Жэня виновным по нескольким обвинениям, включая хищение около 16,3 миллиона долларов государственных средств, получение взяток и злоупотребление властью, которое привело к убыткам для государства на общую сумму 17,2 миллиона долларов.

Судьи приговорили богача к 18 годам тюремного заключения и наложили штраф в размере 620 000 долларов (4,2 млн юаней). Суд заявил, что он «добровольно сознался во всех своих преступлениях» и «был готов принять решение суда после того, как все его незаконные доходы были возвращены».

69-летний Жэнь Чжицян заявил, что не будет подавать апелляцию, согласно заявлению Пекинского народного суда промежуточной инстанции, в котором установлено, что застройщик воспользовался своим положением, чтобы присвоить более 49,74 миллиона юаней казенных средств в период с 2003 по 2017 год, сообщает South China Morning Post .

Как отмечает CNN, осуждение Жэня и вынесенный ему суровый приговор, по всей видимости, призваны послать сигнал другим членам китайской элиты о том, что любая публичная критика или неповиновение Си будет недопустимой, в то время как Пекин продолжает бороться с последствиями пандемии и сталкивается с интенсивным международным давлением со стороны США.

Выходец из революционной семьи и сам член КПК Жэнь Чжицян часто чересчур откровенно высказывался о политике Китая, и его прямота принесла ему в китайских соцсетях прозвище «Большая Пушка Жэнь», а заодно и большие неприятности.

В опубликованном в марте эссе, авторство которого многие приписывают Жэню, автор резко критиковал подавление партией свободы прессы и нетерпимость к инакомыслию. Хотя в эссе не упоминается Си по имени, в нем косвенно говорится о высшем лидере страны как о жаждущем власти «клоуне». Также в эссе Коммунистическая партия Китая обвинялась в том, что ставит собственные интересы выше безопасности китайского народа, чтобы обеспечить свое правление.

Вскоре после того, как эссе было опубликовано в сети, Жэнь исчез, и родственники опасались его ареста. Власти подтвердили, что Жэнь находится под следствием по обвинению в коррупции, а в июле миллиардер был исключен из Коммунистической партии, что подготовило почву для его уголовного преследования.

В 2016 году Жэнь Чжицян был подвергнут дисциплинарным взысканиям после того, как в социальных сетях усомнился в требованиях Си Цзиньпина о том, что государственные СМИ Китая должны оставаться абсолютно лояльными по отношению к партии. Тогда Жэнь получил год условно, а его весьма популярный аккаунт на платформе Weibo был закрыт. Государственные СМИ раскритиковали его за «приверженность западному конституционализму».

Теперь для магната все сложилось гораздо серьезнее – если он отсидит полный срок, то к моменту освобождения ему будет под 80 лет.

Источник: https://www.mk.ru/