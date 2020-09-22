Эксперт рассказал об интриге на 75-й Генассамблее ООН

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В Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня – юбилейная 75-я Генассамблея ООН. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал особенности сегодняшнего дня сессии.

В Нью-Йорке завершился первый день юбилейной 75-й Генассамблеи ООН. Из-за коронавируса на мероприятие съехалось намного меньше делегатов, чем обычно. Выступления мировых лидеров записаны на видео заранее. Сегодня, 22 сентября, в штаб-квартире ООН покажут видеообращение к делегатам российского президента Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп подготовил свое обращение к Генассамблее, с которым он также намерен выступить сегодня. Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед поездкой в штат Огайо, сообщает The Washington Post. По словам американского лидера, его записанное заранее выступление будет нести в себе "мощный сигнал" для Китая.

Президент США должен был открывать по видеосвязи заседание в честь 75-летия ООН, но по каким-то причинам не стал этого делать.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал об особенностях сегодняшнего дня сессии.

"Была интрига – Дональд Трамп будет выступать лично или нет. Ему тут рядом, но он не находится ни в комплексе ООН, ни даже в самом Нью-Йорке. Но возможность выступить лично у него сохранялась. Сегодня – основной день. Сегодня должны выступить лидеры США, Китая, России, Франции, Ирана. Конечно, ситуация с коронавирусом скажется на том, как будет происходить общение на Генассамблее ООН – не будет личных встреч в кулуарах, не будет обсуждения этих выступлений. Это, конечно, совсем другой формат. Прошлый раз Владимир Путин выступал на 70-ю годовщину Генассамблеи ООН, сейчас 75-я годовщина. Но одновременно и 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, и мы ожидаем, что большая часть выступления Путина будет посвящена этому событию: о невозможности переустройства мира, переписывания истории, о роли стран-победительниц, о необходимости закрепления тех позиций, которые тогда были прописаны в Уставе ООН", – сказал Дмитрий Солонников.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/