Макрон предупредил о «разломе» на карте Европы из-за кризиса в Белоруссии

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Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о риске «разлома» на карте Европы из-за кризиса в Белоруссии. Его слова в ходе выступления на Генассамблее ООН передает «Интерфакс».

«В случае с Белоруссией есть риск образования разлома на Европейском континенте», — заявил Макрон. Он призвал избежать вмешательства в ситуацию извне и произнес слова поддержки белорусскому народу.

Макрон также заявил о необходимости преодоления кризиса в Белоруссии при посредничестве ОБСЕ и подчеркнул, что выражал эту точку зрения вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе контактов с российским президентом Владимиром Путиным.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало по всей стране массовые протесты, которые продолжаются седьмую неделю.

Источник: https://lenta.ru