Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

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Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщает белорусское госагентство «Белта», в Минске состоялась инаугурация переизбравшегося главы республики.

Сообщается, что Лукашенко принес присягу, пообещав «верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина», а также защищать Конституцию страны. Кроме того, Лукашенко пообещал "свято и добросовестно" исполнять возложенные на него обязанности главы государства.

Отмечается, что текст присяги Лукашенко произнес на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. После этого глава Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Примечательно, что инаугурация Лукашенко прошла прошла фактически в режиме секретности. О ней ничего заранее не сообщалось, церемония вступления избранного президента в должность прошла без традиционной видеотрансляции. Во Дворец Независимости пригласили несколько сотен человек.

Источник: https://www.mk.ru/