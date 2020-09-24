Стоит ли ждать дефицит бананов?

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Извержение вулкана Сангай в Эквадоре может привести к дефициту бананов в мире.

От пепла пострадали 55 тысяч гектаров банановых плантаций, экспорт фруктов может упасть на 25-30%, сообщает издание El Comercio.

Россияне не почувствуют дефицит бананов, уверен основатель и генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. В интервью радио Sputnik он рассказал, что осенью спрос на бананы минимальный, а к зиме поставки могут возобновиться в полном объеме.

"Эквадор – это импортер бананов №1 в Россию, бананы лидируют по продажам в магазинах продуктов питания, россияне очень любят бананы и покупают их в огромном количестве. Если снижается объем поставок, цены, безусловно, могут вырасти. Но мы сейчас проходим осенний период, сбор локального урожая, есть большой выбор свежих фруктов и овощей. Потребители сейчас достаточно активно переключаются на традиционный для нашей климатической зоны набор фруктов и овощей. Спрос на бананы в осенний период резко падает в несколько раз, в некоторых случаях бананы лежат исключительно для ассортимента. Думаю, что к моменту, когда возникает активный спрос на бананы, конец осени – начало зимы, когда отечественного урожая на полках нет, поставки возобновятся в полном объеме, волатильности по ценам и предложению не произойдет", – сказал Иван Федяков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/