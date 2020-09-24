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Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщил писатель Сергей Комков. Он заявил, что направил соответствующую заявку на номинацию российского лидера на Нобелевскую премию мира в 2021 году в Осло 10 сентября.

Отметим, что Комков также является ведущим российским экспертом в области образования. Он опубликовал около 200 статей по проблемам образования и социально-политического развития России.

Ранее депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа за "усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире".

Кроме этого профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев сообщал, что ряд профессоров университетов, которые занимаются Россией, выдвинули на Нобелевскую премию мира российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: https://www.mk.ru/