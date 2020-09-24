Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Об этом сообщил писатель Сергей Комков. Он заявил, что направил соответствующую заявку на номинацию российского лидера на Нобелевскую премию мира в 2021 году в Осло 10 сентября.
Отметим, что Комков также является ведущим российским экспертом в области образования. Он опубликовал около 200 статей по проблемам образования и социально-политического развития России.
Ранее депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа за "усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире".
Кроме этого профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев сообщал, что ряд профессоров университетов, которые занимаются Россией, выдвинули на Нобелевскую премию мира российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Источник: https://www.mk.ru/