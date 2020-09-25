"Ситуация ухудшается". Очевидцы рассказали о пожаре в филармонии Кишинева

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В Кишиневе горит здание Национальной филармонии. В эфире радио Sputnik очевидцы сообщили, что происходит на месте происшествия.

В центре Кишинева горит здание Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

Как сообщает пресс-секретарь Службы гражданской защиты МВД Лилиана Пушкашу, горит крыша здания.

"Было выявлено возгорание на крыше пристройки. На данный момент нет информации о пострадавших", – написала она в Facebook.

Число нарядов, которые борются с огнем, увеличилось до восьми.

Ранее филармония была закрыта для проведения капремонта. Обстоятельства и причины возгорания предстоит установить.

По предварительным данным, на чердаке здания загорелись стройматериалы. Об этом сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии.

Очевидцы рассказали радио Sputnik подробности происходящего.

По словам девушки, которая предпочла не называть своего имени, обстановка в районе пожара сложная.

"Дым не прекращается и трудно дышать. Есть несколько единиц спецтехники, они пытаются улучшить ситуацию", – сказала она.

Михай Чебан (Mihai Ceban) (Instagram @mishulila) сообщил, что к тушению пожара привлечено десять единиц техники.

"На месте находится десять пожарных машин: девять у центральной части филармонии и одна сзади. Еще на месте работают пять машин спасателей. Спасатели залезают на крышу со стороны банкетного зала. Ситуация стала ухудшаться, горит крыша здания. Музыканты спасают инструменты", – отметил он.

На присланном им видео видны темные клубы дыма.

По словам Константина (Constantin), запах дыма ощущается в километре от места событий.

"Это ниже центрального бульвара, но это центр города. Дым распространился далеко. Очень много дыма. В километре от места событий – сильный запах дыма", – рассказал он радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/