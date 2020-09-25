США вновь угрожают «Северному потоку - 2»: при чем тут страховщики

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Санкции, которые США угрожают ввести в отношении еще недостроенного экспортного российского газопровода «Северный поток - 2» (СП-2), напугали европейские компании, которые собирались застраховать участников создания нового энергетического маршрута.

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила, что из-за американских ограничительных мер, задействованные в проекте компании будут «подвергнуты опасности». Опрошенные «МК» эксперты уверены, что у России есть выбор: хеджировать аварийные риски, в том числе, возникновение пожара, можно у отечественных компаний. Кроме того, есть вариант обратиться к офшорным структурам, которые с удовольствием предоставят подобные услуги и не станут обращать внимание на заокеанские претензии.

Угрозы по отказу от участия в процессе страхования Nord Stream 2 прозвучали сразу же после объявления американским госсекретарем Майком Помпео о создании коалиции по недопущению завершения проекта «Северный поток - 2». Вашингтон беспокоится не за себя. По словам Помпео, США видят в проекте «риск для Европы», поскольку страны Старого Света постепенно становятся зависимыми от газа, поступающего из России. Учитывая, что более трети европейского энергобаланса обеспечивают российские углеводороды, заявление Помпео не стало откровением для потребительского сектора ЕС. Однако для страховых компаний, участвующих и собирающиеся принять участие в российском проекте, слова американского госсекретаря стали причиной для размышлений: остаться ли верными коммерческому соглашению с Россией или отойти в стороны из опасения от попадания под новые американские санкции. Эксперты «МК» объяснили, насколько опасен для проекта отказ от участия в нем международных страховщиков.

Игорь ЮШКОВ, эксперт Финансового университета при правительстве РФ:

«Отказ от страхования судов, участвующих в строительстве СП-2, является эффективной мерой по ограничению передвижения морских транспортных средств, задействованных в реализации различных энергетических проектов. Без страхового обеспечения кораблям может быть запрещено заходить в порты, ведь в случае аварийной ситуации, например, пожара, который может перекинуться на соседние суда, возникнет вопрос: кому придется компенсировать ущерб от последствий. Так западные государства поступали в отношении Ирана, запрещая ему экспортировать нефть. Тегеран нашел выход — осуществлял перевалку «черного золота» в море «с борта на борт».

Угрозу в отказе от услуг членов Ассоциации международных страховщиков судовладельцев не стоит считать безвыходной ситуацией. Не ясно, кто является участниками этой организации — по факту в нее входит тринадцать представителей, конкретные названия которых не совсем определимы. В выданной резолюции нет обоснования: фактически, страховые компании получили предупреждение, а решение, руководствоваться этим сигналом или пренебречь, им предстоит принять самостоятельно. Очевидно, что для завершения проекта у его разработчиков присутствуют все необходимые составляющие. Тем не менее, пока работа над завершением строительства СП-2 находится в подвешенном состоянии и страховая составляющая играет в осуществлении последнего этапа строительства далеко не главную роль».

Сергей ПИКИН, директор Фонда энергетического развития:

«Подключение страховых компаний к энергетическим проектам, особенно, если они связаны со строительством морских транспортных каналов, является обязательной и необходимой частью реализации подобных стратегических замыслов. Тем не менее, с точки зрения технического обеспечения, проект СП-2 готов к своему логическому завершению — морские суда, способные проложить последние километры топливного маршрута, а также корабли, нацеленные на поддержку и обеспечение строительства, также стоят на рейде и готовы подключиться к работе.

Тем не менее, реализаторам проекта не стоит расслабляться — на носу президентские выборы в США, по итогам которых к власти может прийти демократ Джо Байден, под руководством которого, как, собственно, и обещает политик, могут быть реализованы крайне агрессивные меры по отношению к СП-2. Более того, может быть разрушена тесная связь созданных десятилетиями энергетических отношений нашей страны с европейскими потребителями углеводородов».

Наталья МИЛЬЧАКОВА, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

«Еще весной оператор проекта Nord Stream 2 проводил своеобразный «маркетинг», объявив конкурс среди международных компаний на предоставление страховых услуг «Академику Черскому», который должен стать основным судном-трубоукладчиком СП-2. Однако на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки. Очевидно, что у оператора проекта, как и у его владельца — «Газпрома», было достаточно времени, чтобы сделать вывод: европейские и другие иностранные страховщики, зависящие от США в плане активов, юрисдикции или просто выгодной клиентуры, не будут оказывать услуги судам, участвующим в этом проекте.

Теперь оператор проекта будет обращаться, а, возможно, уже обратился к отечественным страховщикам. Не исключен вариант, когда риски будут страховать российская компания, а перестрахованы они будут через офшорные структуры в Китае или Европе. Не исключены попытки «Газпрома» добиться от Дании разрешения на участие в строительстве СП-2 судов, застрахованных только локальным иностранным (в частности, российским) страховщиком или международным консорциумом без участия европейских компаний.

Техническое обслуживание судов, участвующих в строительстве, проводить никто не запрещает — подобные работы способны осуществлять отечественные подрядчики. Основные реализаторы проекта, «Академик Черский» и баржа «Фортуна», могут временно покинуть немецкий порт Мукран и базироваться в Калининграде, где будет осуществляться техобслуживание. Финансирование таких услуг будет осуществляться оператором проекта, в «общую кассу» уже внесли средства «Газпром» и его иностранные партнеры».

Источник: https://www.mk.ru/