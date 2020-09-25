В Турции появились особо агрессивные комары

/В мире/

В турецком Стамбуле расплодились азиатские тигровые комары – этот вид переносит опасные заболевания и нападает днем, пишет газета Habert?rk.

"Несвойственные Турции азиатские тигровые комары расплодились во многих районах Стамбула. Они могут переносить такие опасные заболевания, как малярия, лихорадки Денге и Западного Нила, вирус Зика, энцефалит. Комары нападают днем, мешая находиться на открытом воздухе", — сообщает издание.

Как отмечает газета, азиатских тигровых комаров начали замечать в Стамбуле в последние три года. Они были завезены из-за границы.

Местные жители жаловались медикам на укусы "агрессивных черных насекомых" в парках и садах по утрам. Опасных заболеваний у них обнаружено не было, но укусы вызывали аллергическую реакцию – долго держался зуд и покраснение.

"Этот вид комаров очень хорошо адаптируется. Его размножению способствует застойная вода – в бассейнах, декоративных прудах в садах. Часть из этих водоемов была заброшена из-за оттока туристов в период пандемии", — пишет Habert?rk.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ