Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан ведут ожесточенные бои

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Сообщается о потери техники и живой силы.

В воскресенье рано утром начались боевые действия в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвинили в эскалации друг друга. При этом Азербайджан заявил, что начал наступление по всей линии фронта. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. Ереван и Баку заявляют о потерях в технике и живой силе противника.

Около семи часов утра Министерство обороны Азербайджана распространило заявление о том, что в пять утра по московскому времени вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации и подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты. По данным азербайджанской стороны стрельба велась из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате в селах Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли, Джоджуг среди мирного населения имеются убитые и раненые, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

В связи с этим Минобороны Азербайджано отметило, что в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения начата контрнаступательная операция по всему фронту с примененеием танков, рактено-артиллерийских войск, фронтовой авиации, беспилотных летательных аппаратов.

После этого пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Азербайджана. Жителей призвали срочно укрыться в бомбоубежищах.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в свою очередь доложил, что армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. А премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал наступление на арцахском направлении, но армия обороны успешно этому противодействует.

Позже Минобороны Армении сообщила, что Азербайджан понес потери в живой силе и потерял три танка. Однако азербайджанская сторона это не подтвердила.

МИД Армении возложил ответственность за последние события в регионе на Азербайджан.и заявил, что армянская сторона применит весь имеющийся потенциал для обеспечения безопасности Карабаха. А в администрации президента Азербайджана отметили, что Армения продолжает интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов.

В ближайшее время ожидается выступление с обращением к жителям Карабаха президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна.

Источник: https://www.mk.ru