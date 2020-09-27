Белорусские силовики брызнули слезоточивым газом в лицо пожилым людям

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В белорусском Гомеле во время акций протеста силовик брызнул слезоточивым газ прямо в лица пожилым людям, пытающимся загородить собой остальных протестующих. Видеозапись размещена в Telegram-канале Tut.by.

На кадрах видно, как сцепка омоновцев и других неопознанных силовиков в тряпичных повязках на лице сминает строй участников митингов. Удар принимают на себя двое седых мужчин в возрасте и пожилая женщина в бархатной юбке. Один из людей в повязках достает баллончик и целенаправленно распыляет слезоточивый газ прямо в лица участников протестов.

Судя по видеозаписи, женщина практически не пострадала от газа, хотя ее сильно толкают омоновцы, а один из пожилых мужчин отходит в сторону, закрывая лицо руками. Его видно и на следующих кадрах, он так и опустил руки, его лоб краснеет на глазах, растерянного пострадавшего пытаются увести в сторону, пока люди в форме продолжают наступление на митингующих.

За заднем плане слышен треск от взрывов светошумовых гранат и виден дым. Один из силовиков в повязке на лице и темных очках демонстративно заряжает винтовку прямо перед камерой автора видеозаписи.

Протесты в Белоруссии длятся седьмую неделю подряд и вспыхнули с новой силой после того, как действующий президент Александр Лукашенко тайно провел собственную инаугурацию. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных. После этого спецсредства для подавления выступлений долго не применялись. ОМОН вернулся к этой практике в последнюю неделю.

Источник: https://lenta.ru