Сатановский назвал возможные итоги войны Армении и Азербайджана

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Российский учёный-востоковед, экономист, политолог Евгений Сатановский рассказал о том, к чему может привести эскалация конфликта на границе Карабаха между Арменией и Азербайджаном.

Сатановский указал, что Турция открыто поддержала Баку и вполне возможно, что уже участвует в том или ином виде в боевых действиях. "Боевиков-националистов у Эрдогана пруд-пруди. В той же Сирии и Ираке туркоманов, да и своих на десяток локальных войн хватит. Плюс Северный Кипр и Ливия с их милициями", - написал Сатановский в своем телеграм-канале.

Ученый также обратил внимание, что азербайджанские военные на этот раз взяли очень бодрый темп, что нехарактерно для предыдущих конфликтов. "Может, там уже турки с армянами воюют? Исключить этого нельзя", - отметил он.

По словам политолога, традиционно боевой дух армянских военных выше, но у Азербайджана больше техники. Что касается позиции России, то как ни странно у президента Азербайджана Ильхама Алиева отношения с российским лидером Владимиром Путиным лучше, чем у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Диаспоры Армении и Азербайджана в России сопоставимы по численности и лоббистским потенциалам, а вот экономических интересов, считает политолог, у России больше в Азербайджане, чем в Армении. Но ни Баку, ни Ереван Россия потерять не хотела бы.

При этом для Турции Армения является старым врагом, да и азербайджанские нефть и газ туркам важнее. Поэтому они открыто поддержали Баку. "Выиграет Алиев, влияние Эрдогана на него усилится. Постарается его связи с Россией ослабить", - констатировал Сатановский и добавил, что в случае проигрыша Алиева, Анкара будет его "валить" в пользу местных панктюркистов, заодно реализуя свой расчет на Транскаспийский газопровод из Туркмении, проект которого пока буксует из-за взаимной неприязни Алиева и Бердымухаммедова.

Сатановский также отмечает, что пока эту войну останавливать некому. "Нам из-за Белоруссии не до того, да и Украина сильно беспокоит. Ирану, тем более не до того", - говорится в сообщении. Политолог отмечает, что США и европейцы будут просто ориентироваться на результат, преследуя собственные интересы.

"Так что остаётся только наблюдать. Очень тревожно. Так может полыхнуть...", - написал в заключение ученый.

Источник: https://www.mk.ru/