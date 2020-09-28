В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

/В мире/

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной мобилизации населения страны для войны за Карабах.

Напомним, боевые действия в регионе начались 27 сентября.

В Баку утверждают, что тем самым хотят проучить армян за их провокации. В Арцахе отмечают, что азербайджанская армия ударила по мирным населенным пунктам.

В том числе, артиллерия обстреляла Степанкерт. Уже погибли не меньше нескольких сотен человек по обе стороны линии фронта.

Источник: https://www.mk.ru/