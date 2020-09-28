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В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной мобилизации населения страны для войны за Карабах.

Напомним, боевые действия в регионе начались 27 сентября.

В Баку утверждают, что тем самым хотят проучить армян за их провокации. В Арцахе отмечают, что азербайджанская армия ударила по мирным населенным пунктам.

В том числе, артиллерия обстреляла Степанкерт. Уже погибли не меньше нескольких сотен человек по обе стороны линии фронта.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / В мире

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