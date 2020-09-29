"Нужны доказательства". Эксперты о заявлениях Еревана и Баку по Карабаху

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Армения заявила о применении в Карабахе оружия широкого радиуса поражения, Азербайджан утверждает, что уничтожено большое количество живой силы и боевой техники противника. Комментарии экспертов на этот счет – в материале радио Sputnik.

Министерству обороны Армении приходится применять в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения, заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

"Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях", – написала Степанян в Facebook.

По ее словам, это обусловлено тем, что азербайджанские войска используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч".

"Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень", – добавила пресс-секретарь.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о продолжающихся контрнаступательных операциях.

"В результате боев, проведенных азербайджанской армией, в различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы, военных объектов и боевой техники армянских войск", – заявил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Кроме того, Минобороны Азербайджана опровергло заявления Армении о сбитом в Карабахе азербайджанском вертолете, а также заявило об уничтожении командно-наблюдательного пункта ВС Армении.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал эти заявления сторон конфликта.

"Пока можно с уверенностью сказать, что боевые действия ведутся традиционным способом, никаких новых вооружений у двух стран нет, если не считать поддержки со стороны Турции, которая поставила туда беспилотные средства, способные уничтожать различные цели. В этом отношении перевес будет у Азербайджана. Что касается всевозможных заявлений со стороны двух стран, то пока это блеф. Он основан на попытке психологического воздействия на противника", – считает Александр Жилин.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев, в свою очередь, высказал мнение, что все заявления сторон требуют подтверждения.

"Все данные надо проверять, поскольку непонятно, какими силами все это достигнуто. Конечно, мы понимаем, что азербайджанская армия крупнее, она очень хорошо оснащена – многие годы Азербайджан закупал оружие во всем мире. Они готовились к этой войне, подтягивали войска. Они учитывали, что заканчиваются наши военные учения "Кавказ", то есть они подстраховались на всякий случай. Поэтому представить, что их полностью разгромили армянские части, пока очень сложно. Нужны доказательства", – сказал Андрей Суздальцев.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также некоторыми прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией.

Как ожидается, во вторник, 29 сентября, в Совете безопасности ООН пройдет обсуждение ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/