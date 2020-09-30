"Успели испугаться". Жительница пригорода Парижа рассказала о "взрыве"

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В полиции Парижа опровергли сообщения о мощном взрыве в городе. В эфире радио Sputnik частный гид Елена Ласку, проживающая в пригороде французской столицы, рассказала о том, как она восприняла случившееся.

Агентство Reuters сообщило о мощном взрыве в Париже. В публикации говорилось, что причина его неизвестна, эхо от взрыва прокатилось по всему городу и дошло до пригорода столицы Франции.

Очевидцы сообщали, что от предполагаемой взрывной волны их дома начали раскачиваться. Жители центральных районов города заявили, что слышали взрыв.

Позже в полиции опровергли это сообщение. Там сказали, что источником звука стал истребитель, который пролетел над городом и преодолел звуковой барьер.

"Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер. Не загромождайте линии экстренной помощи!" – говорится в сообщении полиции в Twitter.

В эфире радио Sputnik частный гид в Париже Елена Ласку рассказала о том, как она восприняла случившееся.

"Мы живем в пригороде, 21 километр от Парижа. Слышали очень сильный звук – с дерева напротив нашего балкона от этого звука даже птицы взлетели. Звук был очень похож на взрыв какой-то… Я успела испугаться. Но смотрю – дыма никакого нет, сосед на улице стоял, по телефону говорил, у него паники не было. Но вообще звук такой, что прямо как взрыв", – рассказала Елена Ласку.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/