Эксперт назвал главное условие переговоров по Карабаху

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Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал об инициативах по Нагорному Карабаху.

В эфире радио Sputnik руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции Александр Собянин отметил важность посредничества США, РФ и Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сопредседатели минской группы ОБСЕ предпримут ряд инициатив по Нагорному Карабаху в ближайшее время.

"Мы также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе… Я доложил членам Евросовета о совместном коммюнике трех сопредседателей минской группы ОБСЕ – США, России и Франции – и об инициативах, которые мы рассчитываем предпринять, чтобы перейти к активному посредничеству с Арменией и Азербайджаном", – сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

В эфире радио Sputnik руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции Александр Собянин, принимавший участие в проходившей в Бишкеке международной конференции по Карабаху, поделился мнением о том, как должно быть обеспечено посредничество.

"Необходимо, чтобы за стол переговоров из четырех воюющих сторон сели две стороны. Это очень важный момент. Потому что на сегодня воюющих сторон четыре: Азербайджан, Армения, Турция и Карабах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика, – ред.). Это разные субъекты, а за стол переговоров должны сесть только два субъекта. Это очень сложно обеспечить, если не будет участия США и Франции. Кроме того, нельзя допустить, чтобы в зону боевых действий вводились ооновские или иные миротворческие контингенты. Миротворческий контингент должна формировать только Россия и те страны, которые она определит – это единственная гарантия неразрастания конфликта. Именно эти три страны – Россия, США и Франция – могут обеспечить неучастие Турции и Карабаха в дальнейших событиях. Сейчас важно участие в переговорном процессе этих трех стран как организаторов и двух из воюющих сторон. И именно столица Киргизии может быть такой переговорной площадкой", – считает Александр Собянин.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что военные азербайджанской армии открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения. Баку и Ереван вину за эскалацию возлагают друг на друга. Минобороны Азербайджана заявляет, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным ударам со стороны Азербайджана, который получил поддержку Турции. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает противоборствующие стороны к сдержанности.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/