Политолог: заражение Трампа коронавирусом могут использовать против него

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него коронавирус. В эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Александр Кубышкин рассказал, как, по его мнению, это отразится на президентской гонке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него коронавирус.

"Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!", – написал он в Twitter.

В свою очередь, врач президента Шон Конли рассказал, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.

Накануне вечером американский лидер давал интервью телеканалу Fox News по телефону и не выказывал никаких признаков недомогания.

Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено 7 277 759 случаев инфицирования.

В эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Александр Кубышкин рассказал, как, по его мнению, все это отразится на президентской гонке.

"Следующие дебаты с (демократом Джо) Байденом, которые должны были произойти, наверняка будут отложены или будут проведены онлайн. Но думаю, что большого эффекта на результаты выборов все это не окажет. Пока кандидаты идут, как говорится, ноздря в ноздрю – близко друг к другу по количеству потенциальных голосов. Но вот что интересно отметить: Трампу могут припомнить его отношение к коронавирусу – еще в начале года он заявлял, что COVID-19 не представляет страшной опасности. Потом он поменял свою точку зрения и заявил, что умрут 200 тысяч человек. Он тогда четко рассчитал, что масштаб эпидемии в США будет очень большим, если не останавливать экономику. Но получается, что остановить экономику дороже, чем жизни 200 тысяч человек. Вот этот мотив демократы очень активно используют в избирательной кампании. И они могут факт заболевания Трампа использовать против него. Позлорадствовать могут, конечно. Но, думаю, на сторонников Трампа это большого влияния не окажет", – сказал Александр Кубышкин.

Политолог не согласен с мнением о том, что Трамп мог "придумать болезнь", чтобы избежать дебатов.

"Я не думаю, что Трамп себе специально придумал COVID. Заболела его советник Хоуп Хикс, которая его сопровождала и на дебатах, и на митингах в Мичигане, она рядом с ним была. Я уверен, что Трамп не избегает дебатов. Он уверен, что он побеждает Байдена. Хотя те, кто собирают деньги на предвыборную кампанию, думают иначе – Байден собрал рекордную сумму пожертвований по результатам первых дебатов. Но я не думаю, что на такой трюк Трамп пошел бы. Потому что это (болезнь, – ред.) большая проблема. А если еще и Байден, не дай бог, заболеет, то ситуация будет чрезвычайная. И тогда вопрос может быть поставлен о переносе президентских выборов", – отметил Александр Кубышкин.

Следующие дебаты претендентов на пост главы американского государства должны пройти 15 октября в Майами. Выборы президента США намечены на 3 ноября текущего года.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/