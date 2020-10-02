Житель Степанакерта: творится что-то жуткое

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Армения обвинила Азербайджан в ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. В эфире радио Sputnik житель Степанакерта Альберт Восканян рассказал, как людям удается выживать в условиях военного конфликта.

Азербайджанские войска ударили по Степанакерту, в результате обстрела в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики есть многочисленные разрушения и раненые, сообщил в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Из каких средств ведется обстрел, не уточняется.

"Есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба", – написал Ованнисян.

Сообщений от азербайджанской стороны пока не поступало.

В эфире радио Sputnik житель Степанакерта Альберт Восканян рассказал о произошедшем, а также о том, как удается выживать в условиях военного конфликта.

"Сегодня был очень сильный взрыв в самом городе. Знаете, в наших городах и селах республики это (происходит) постоянно. В Мартуни, в Мартакерте вообще что-то жуткое творится. Есть пострадавшие, погибшие из местного населения. В общем, неприятная ситуация такая. … Бомбоубежище – это обязательно для всех. Сирена – и мы все спускаемся в бомбоубежища, в подвалы. Там – дети, старики. Сирены постоянно у нас, я уже даже привык. Беспилотников было очень много с первых дней. Сейчас их стало меньше, но они все равно летают", – сказал Альберт Восканян.

По его словам, люди друг друга всячески поддерживают.

"Магазины работают. Не все, конечно, но люди без хлеба не остались. Есть цеха, которые работают, пекут булочки, хлеб – люди покупают. Есть места, где пекут и раздают населению бесплатно. Еще у нас есть пункты общественного питания. Туда ходят все, кто хочет, в том числе, волонтеры, которые приехали сюда. То есть все друг друга поддерживают. Так и выживаем", – отметил Альберт Восканян.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что военные азербайджанской армии открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Баку и Ереван вину за эскалацию возлагают друг на друга. Минобороны Азербайджана заявляет, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным ударам со стороны Азербайджана, который получил поддержку Турции.

Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает противоборствующие стороны к сдержанности.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/