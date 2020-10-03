Эксперт назвал возможные сценарии войны в Карабахе

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Военный конфликт в Нагорном Карабахе продолжает набирать обороты. Участники конфликта несут тяжелые потери и задействуют самый широкий спектр вооружений, включая тяжелую артиллерию, бронетехнику и штурмовые дроны.

Поступают сообщения о применении тактических ракетных комплексов. Эксперты объясняют это тем, что в ближайшее время может начаться решающее наступление азербайджанской армии.

Пока стороны отвергают предложения о возможном перемирии и переговорах и направляют в зону конфликта новые подкрепления. Также начали подтверждаться сведения о том, что в зоне конфликта появились отряды наемников из числа боевиков международных террористических организаций. Поступают сообщения о прибытии отрядов армянских добровольцев со всего мира.

Все это дает основания специалистам предполагать, что в ближайшее время вооруженный конфликт обострится. Как отметил в беседе с «МК» военный эксперт Александр Михайловский, в ближайшем будущем стоит ожидать масштабного наступления по всему фронту. По мнению эксперта, Азербайджанская сторона до сих пор не продемонстрировала значительных успехов, что только подтолкнет ее к новым военным операциям.

-Турецкие и азербайджанские СМИ распространяют карты, на которых отмечены итоги недельных боев. Де-факто ни одно из достижений официально не подтверждено. Они пока даже трофеев не показали особо – несколько подбитых грузовиков, стрелковое вооружение, ящики с боеприпасами. И никаких репортажей из занятых селений или хотя бы с опорных пунктов. Это не может не злить их командование, которому нужно показать какие-нибудь успешные результаты своих действий.

-А у них может получиться масштабное наступление?

-У них есть главный козырь – превосходство в воздухе. Оно позволяет наносить серьезные потери противнику в артиллерии, живой силе и даже бронетехнике. Если они смогут нарушить систему коммуникаций армии Нагорно-Карабахской республики, обороняющиеся на передке части не смогут противостоять масштабному наступлению. Другое дело, что об успехах беспилотников нельзя пока говорить с уверенностью. Часть видео могут быть смонтированы, на каких-то явно уничтожены макеты, а не военная техника. Но если им удастся «выбить» ПВО непосредственно у линии фронта, дальше в бой могут вступить не только дроны, но и штурмовые вертолеты и самолеты, а это уже действительно серьезная угроза для обороняющихся.

-То есть для армянской стороны ситуация тяжелая?

-Она и была тяжелой изначально. Если Азербайджан начнет масштабное наступление с привлечением крупных соединений бронетехники и подавлением артиллерии противника, сил у обороняющихся не хватит. Значит, азербайджанские войска постараются занять сколько-нибудь значимые территории, чтобы вклиниться в линию обороны противника и нарушить статус-кво 1993 года. Также они могут подтянуть позиции своей тяжелой артиллерии на расстояние, позволяющее вести прицельный огонь по Степанакерту и другим крупным населенным пунктам. А это уже будет означать поражение для сил НКР. Выбить азербайджанские войска обратно у них вряд ли получится. И поэтому Азербайджан может рискнуть пойти ва-банк. Тем более, что у них для этого есть все возможности.

-Тогда почему они до сих пор этого не сделали?

-Можно считать, что все предыдущие бои были лишь «прощупыванием» противника. Резервы у сил Нагорного Карабаха не безграничны, а они уже серьезно потрепаны. И это при том, что их противник даже не двинул в бой основные силы. Поэтому вполне возможно, что отряды обороны Арцаха перейдут к партизанской тактике, займут оборону на горных дорогах, в лесах, на перевалах. Я думаю, что такой вариант давно отработан и может быть приведен в исполнение. Если им удастся нанести противнику неприемлемые для него потери, азербайджанские войска приостановят наступление.

Источник: https://www.mk.ru/