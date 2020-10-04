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Поздравление руководству ФРГ с Днём германского единства

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель по случаю национального праздника – Дня германского единства.

Глава Российского государства подчеркнул, что произошедшее три десятилетия назад объединение Германии стало весьма важным событием европейской истории. Владимир Путин также подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнёрами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Источник: http://kremlin.ru

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Категория: Новости / В мире

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