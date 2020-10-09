Эксперт: переговоры в Москве могут остановить войну в Нагорном Карабахе

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Ереван и Баку приняли предложение Владимира Путина о консультациях в Москве. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО рассказал, к каким результатам, на его взгляд, приведет встреча.

Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Идет активная подготовка", – добавила дипломат.

О том, что российский лидер Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры, стало известно накануне.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал убеждение в том, что переговоры положат начало длительному перемирию.

"Думаю, что переговоры в Москве могут, безусловно, остановить войну. Как минимум, сделать перемирие достаточно длительным, которое потом может перерасти и в мир. Здесь очень многое зависит от того, насколько настойчива будет позиция именно Москвы в отношении Азербайджана и Армении. Мне кажется, что она может быть более упрямой, более жесткой. Мы категорически против этой войны и должны об этом прямо сказать руководству Армении и Азербайджана. На мой взгляд, если они будут предоставлены сами себе, то есть сохранятся двусторонние отношения без сильной и жесткой позиции Москвы, то они никогда не перейдут к перемирию. Эта война будет периодически вспыхивать и продолжаться до полного измождения этих государств. Потому что в военном отношении добиться результата очень тяжело", – сказал Алексей Подберезкин.

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в <ОДКБ.

Главы России, США и Франции – сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху – призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/