В Москве начались предложенные Путиным переговоры по Нагорному Карабаху

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В Доме приемов МИД в Москве начались переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе с участием министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, предложенные российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Судя по фотографии, опубликованной официальным представителем МИД России Марией Захаровой в Facebook, дипломаты заняли места за круглым столом: российский министр Сергей Лавров посередине, представители Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян — справа и слева от него. В зале также присутствуют делегации.

Байрамов и Мнацаканян прибыли в Россию за несколько часов до встречи. Накануне, 8 октября, их пригласил Путин для проведения консультаций. Тогда же он призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям для обмена телами погибших и пленными.

27 сентября в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались вооруженные столкновения. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и мирные жители.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

Источник: https://lenta.ru