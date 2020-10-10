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Ким Чен Ын: в КНДР не зафиксировано ни одного случая коронавируса

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выступил перед участниками прошедшего в Пхеньяне военного парада, приуроченного к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи.

Он подчеркнул, что за время пандемии на территории Северной Кореи не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, пожелав Южной Корее скорее преодолеть последствия пандемии.

Как отмечается, ни участники парада, ни Ким Чен Ын, его сестра Ким Е Чжон или представители правительства и военного командования не носили маски.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / В мире

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