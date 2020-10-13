Премьер Нидерландов Марк Рютте, как ожидается, объявит позже во вторник о полном закрытии всех ресторанов, кафе и отелей в стране как минимум на две недели.

В Италии, между тем, начал действовать запрет на школьные поездки и занятия контактными видами спорта на любительском уровне, даже на открытом воздухе.

Во Франции во вторник проходит заседание кабмина, на котором обсуждаются дальнейшие возможные ограничительные меры для контроля ситуации с распространением коронавируса. Перед началом этом встречи министр-делегат по делам гражданства Марлен Шьяппа, отвечая на вопрос о возможном повторном "локдауне", сказала: "Ничего нельзя исключать".

Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о создании в Англии трехуровневой системы ограничений из-за коронавируса. Первый этап включает в себя основные меры, в том числе введение комендантского часа с 22:00 и запрет на собрания более шести человек. Второй этап — высокий уровень готовности — будет охватывать те территории, где уже введены определенные меры. При этом запрет на собрания более шести человек действует в этом случае, как в помещениях, так и на улице. Третий этап, по словам Джонсона, — очень высокий уровень готовности. В соответствии с этим этапом в регионах закрывают пабы, бары, а также вводится запрет на любые собрания в помещениях.