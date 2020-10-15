 И "скрипали", и "новички". Зачем Зеленский встречался с главой МИ-6

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с главой британской разведки Ричардом Муром. В эфире генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев поделился мнением о том, какие вопросы обсуждали две стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время поездки в Великобританию на прошлой неделе общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром.

"У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела", – цитирует Зеленского РИА Новости.

По его словам, в основном речь шла о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Также во время встречи стороны уделили внимание проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассказал, о чем, по его мнению, говорит сам факт этой встречи.

"Фактически эта встреча – это признание того, что Украина стала просто территорией, на которой британцы и американцы формируют свою систему борьбы с Россией. Зеленский уже анонсировал создание британской военной базы в районе Николаева. И этот диалог с разведкой – это просто следующий шаг: кроме чисто военной инфраструктуры, создается и разведывательная инфраструктура на территории Украины. Шпионить за Россией, естественно, удобнее с украинской территории, чем с британской. Заодно и Украина получит какую-нибудь дополнительную информацию, например о Донбассе, в качестве бонуса за то, что она согласна стать территорией, с которой можно будет шпионить за Россией", – сказал Дмитрий Журавлев.

По его словам, одновременно создается система информационного воздействия, в том числе на саму Украину.

"Поскольку антироссийскую истерию надо постоянно поддерживать. Это костер, который потухнет, если туда не подбрасывать дров. То есть нужен миф, который можно будет демонстрировать людям. А британцы – гениальные специалисты в области мифотворчества. Они создадут и событие, которое можно будет трактовать как антиукраинскую деятельность России, и смогут придать этому информационный вес. Будут тут и свои "скрипали", и свои "новички". Таким образом, одновременно решается и британская проблема по организации разведдеятельности против России, и украинская проблема по сохранению антироссийских настроений у украинского населения, которые слабеют", – отметил Дмитрий Журавлев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/